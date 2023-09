Xiaomi ha raggiunto un importante traguardo con il suo algoritmo di riconoscimento del suono, riuscendo così a registrare progressi significativi nell’ambito delle attività di tagging audio.

Usando i dati audio dal set di dati AudioSet-2M per l’addestramento, l’algoritmo sviluppato dal colosso cinese per il riconoscimento del suono ha infatti ottenuto per la prima volta un punteggio superiore a 50 mAP, divenendo quello leader del settore.

Xiaomi alza l’asticella per il riconoscimento audio

Google ha diviso il set di dati AudioSet in tre parti e le prime due, note nel complesso come “AudioSet-2M”, vengono utilizzate per scopi di addestramento: è stato proprio all’interno di questo set di dati di addestramento che il modello dell’algoritmo di riconoscimento del suono di Xiaomi ha superato la soglia di 50 mAP, stabilendo così un nuovo standard in questa tecnologia.

Inoltre, il colosso cinese ha introdotto una versione Mini di questo modello, su misura per scenari con risorse limitate e, nonostante le dimensioni ridotte, si è rivelato in grado di superare i modelli simili di altre aziende.

Questo importante progresso tecnologico conseguito da Xiaomi ha anche un notevole valore pratico, in quanto può essere ampiamente applicato ai dispositivi intelligenti dell’azienda, migliorando di fatto l’esperienza complessiva degli utenti.

L’algoritmo in questione eccelle nel riconoscere vari suoni ambientali, come i pianti dei bambini, i rumori degli animali, i motori delle auto e altro ancora ed è in grado di rappresentare questi suoni in diverse forme (come, ad esempio, il testo).

Anche i robot di Xiaomi traggono grandi vantaggi da questa tecnologia e un esempio è rappresentato dal robot umanoide CyberOne, che è in grado di riconoscere 85 tipi di suoni ambientali e percepire un’ampia gamma di emozioni umane attraverso il rilevamento uditivo.

In sostanza, Xiaomi non nasconde la propria soddisfazione per i progressi raggiunti in questo campo e lancia la sfida alle aziende concorrenti.

