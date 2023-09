Non è la prima volta che Amazon regala buoni sconto ai propri utenti con specifiche campagne ad hoc e in queste ore scopriamo che il colosso dell’eCommerce ha avviato una promozione che ruota attorno alla possibilità di utilizzare un buono sconto del valore del 15%.

Buono sconto Amazon del 15% fino a un massimo di 50 euro

Per scoprire se anche voi fate parte dei tanti utenti che hanno modo di utilizzare la promozione, vi basta semplicemente fare clic sul link sottostante. Come specifica Amazon stessa, la promozione circa il buono sconto del 15% è valida solo tramite invito per tutti gli utenti che sono stati informati tramite email, pubblicità mirata sul sito ufficiale oppure attraverso una notifica push sul proprio smartphone – solo se avete installato l’applicazione mobile di Amazon.

I clienti Amazon che (i) sono stati personalmente invitati da un banner presente sul sito, tramite email, o tramite una notifica push da parte di Amazon, a cliccare sul bottone “Clicca qui per applicare la promozione” e (ii) possono vedere il banner ‘sei idoneo per questa promozione’ nella parte alta della landing page https://www.amazon.it/b?node=22779478031 (“Clienti Idonei”) potranno usufruire di uno sconto promozionale del 15% fino ad un massimo di 50€ da applicare ai prodotti della categoria Elettronica e Informatica su Amazon.it. L’Offerta è valida fino a un periodo di 10 giorni dall’invito e fino alle 11:59 dal giorno in cui accetti di poter usufruire del Codice Promozionale (L’”Offerta”). L’offerta scadrà alle 11:59 PM (GMT) del giorno indicato sulla pagina promozionale https://www.amazon.it/b?node=22779478031.

Se, cliccando il link sottostante, fate parte degli utenti che possono sfruttare il buono sconto del 15%, avrete modo di conoscere in dettaglio la promozione e tutte le informazioni su come sfruttarla. L’offerta in questione sarà disponibile per alcuni utenti selezionati entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dell’invito, con il buono sconto del valore del 15% da utilizzare su prodotti di informatica ed elettronica per un ribasso massimo di 50 euro.

