Le truffe online sono sempre in agguato, pronte a colpire gli utenti meno attenti. Negli ultimi tempi sta circolando un nuovo tipo di raggiro che sfrutta in modo subdolo il nome di Amazon per svuotare i conti correnti. Si tratta di un fenomeno noto come “brushing” che si sta diffondendo rapidamente anche nel nostro Paese, soprattutto negli ultimi mesi.

In questo articolo analizzeremo in cosa consiste questo tipo di truffa, come avviene e soprattutto come difendersi per non cadere nella trappola. Il colosso dell’e-commerce Amazon è solo l’ultima azienda ad essere utilizzata illegalmente per questo tipo di frode ai danni dei consumatori. È importante, quindi, tenere gli occhi aperti e non farsi ingannare dalle false offerte online.

Cos’è il brushing, la nuova truffa che sta spopolando in Italia

Il brushing sfrutta i social network e il desiderio di fare buoni affari. Tutto inizia con dei post sponsorizzati che sembrano provenire da Amazon. Questi contenuti pubblicitari promettono pacchi mai consegnati che possono essere riscattati versando pochi euro, di solito si tratta di di due o tre euro. Le vittime, convinte di approfittare di un’occasione imperdibile, cliccano sui link fraudolenti.

I malcapitati vengono così reindirizzati a siti che assomigliano in tutto e per tutto a quello di Amazon dove inseriscono i propri dati bancari per pagare la piccola cifra richiesta. Ed è qui che avviene la truffa vera e propria: i malintenzionati entrano in possesso dei dati bancari e possono così prosciugare i conti, anche di grosse somme.

Come evitare la truffa? Ecco alcuni consigli utili

Il raggiro è ben congegnato, tuttavia è comunque possibile accorgersi preventivamente della truffa ed evitarla. Per prima cosa, i post sono scritti in uno stentato italiano, dettaglio che dovrebbe insospettire; inoltre i pacchi “offerti” sono disponibili in quantità esagerate, cosa che dovrebbe far suonare diversi campanelli d’allarme. Purtroppo, però, l’idea di fare un affare irripetibile e la fiducia in Amazon inducono le vittime ad abbassare la guardia.

Amazon è al corrente del problema e sul suo sito mette in guardia contro questo tipo di truffe. A tal proposito anche l’associazione Consumatori attivi ha lanciato delle allerte per avvisare i cittadini. Il consiglio è quello di evitare di cliccare su link sospetti e di verificare sui motori di ricerca l’attendibilità di simili offerte prima di fornire dati personali. Ecco le parole dell’associazione di cui sopra:

Quando la nostra attenzione viene colta da offerte super vantaggiose è bene diffidare ed evitare di cliccare sui link del messaggio. Meglio reperire informazioni sull’offerta con una semplice indagine su un motore di ricerca nel web. Se si tratta di una truffa, nel 90% dei casi si troveranno informazioni in merito che porteranno a desistere dall’abboccare

Il brushing è l’ultima frontiera delle truffe online che sfruttano in modo subdolo la reputazione di aziende famose, in questo caso Amazon. È fondamentale tenere gli occhi aperti, navigare sul web con cautela e non farsi ingolosire da offerte troppo vantaggiose. Soltanto con un po’ di accortezza si possono evitare spiacevoli sorprese ai propri risparmi.

