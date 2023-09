WhatsApp integrerà altri servizi di messaggistica: prime tracce nella beta

Nelle scorse ore, il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’arcinota applicazione di messaggistica — arrivata così alla versione 2.23.19.8 per dispositivi Android —, tuttavia in questo caso non ci troviamo tra le mani alcuna novità già utilizzabile, bensì delle tracce di apertura all’interoperabilità con altri servizi di messaggistica cui WhatsApp dovrà adeguarsi per via del DMA dell’Unione europea.

WhatsApp Beta 2.23.19.8: le novità dell’aggiornamento

Se di recente e nei mesi addietro ci avete seguiti con attenzione, avete sicuramente letto dell’importantissimo Digital Markets Act (DMA) adottato in seno all’Unione europea per riformare in maniera importante il gioco della concorrenza sui mercati digitali. Formalmente, il regolamento è entrato in vigore nel mese di novembre dello scorso anno; più di recente, invece, vi abbiamo parlato di come i giganti del settore tecnologico abbiano riconosciuto di rientrare nella sfera di applicazione delle norme, ma anche del significato e dell’impatto di questo cambiamento, oltre che della strategia dei colossi Microsoft e Apple finalizzata a sottrarre alcuni servizi all’applicazione del DMA. Per quanto riguarda WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea facente capo a Meta è toccato dal regolamento comunitario nell’ambito della richiesta di interoperabilità tra diversi servizi di messaggistica.

Nella fattispecie, per via della grandezza della piattaforma e dei numeri della sua utenza, WhatsApp rientra nella definizione di servizio gatekeeper. Ebbene, a seguito del rilascio del più recente aggiornamento di WhatsApp Beta sul Google Play Store, è emerso che il team di sviluppo del servizio sta concretamente lavorando per conformarsi alle richieste della normativa comunitaria.

Come potete vedere nello screenshot riportato qui di seguito, il team di WhatsApp è al lavoro per introdurre una sezione inedita dedicata proprio alle nuove normative. Dal momento che la novità è tuttora in fase di sviluppo, la sezione in discorso non è ancora pronta e allo stato attuale si mostra completamente vuota e non accessibile da parte degli utenti. Il titolo “Third-party chats”, comunque, conferma quanto detto in apertura: WhatsApp guadagnerà delle forme di interoperabilità con altri servizi di messaggistica. È bene ricordare che WhatsApp ha a disposizione un periodo di tempo di 6 mesi per conformarsi al Digital Markets Act; al momento, invece, non è ancora chiaro se la novità in questione sarà limitata al territorio della sola UE, o se invece potranno beneficiarne anche gli utenti di altri Paesi.

Per quanto concerne il portato concreto del cambiamento, l’interoperabilità permetterà di contattare gli utenti WhatsApp anche qualora si sia sprovvisti di un account apposito; tanto per fare un esempio, un utente di Signal potrà inviare un messaggio ad un utente WhatsApp senza dover installare l’app e creare un account. La nuova normativa faciliterà la comunicazione tra gli utenti di servizi diversi e costituirà un’arma in più per quelli più piccoli per difendersi dai colossi del settore. Ora, una rassicurazione per gli utenti preoccupati dal discorso relativo alla sicurezza, con particolare riferimento alla crittografia end-to-end: sebbene al momento manchino informazioni tecniche in proposito, si può confermare che i sistemi di messaggistica interoperabili dovranno preservare la crittografia end-to-end. L’Articolo 7 del regolamento precisa, comunque, che agli utenti non interessati potrà essere garantita la facoltà di disattivare la funzione.

Quest’importante novità di WhatsApp è in sviluppo e non è ancora disponibile neppure nel ramo beta del servizio.

