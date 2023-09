Se state cercando un robot aspirapolvere e lavapavimenti o avete sempre pensato di provarne uno, allora potreste dare una possibilità a ECOVACS Deebot T10 Plus, in offerta su Amazon con uno sconto di 200 euro sul prezzo consigliato e un ulteriore coupon da 200 euro in aggiunta. Vediamo come approfittarne subito.

ECOVACS Deebot T10 Plus in super offerta su Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimento Deebot T10 Plus di ECOVACS include una stazione di svuotamento automatico con un sacchetto monouso da 3,2 litri e l’algoritmo proprietario AIVI 3.0, in grado di identificare con precisione 18 tipi di ostacoli comuni all’interno delle abitazioni (come scarpe, calze, cavi, sedie, tappeti e così via); la fotocamera può identificare scene statiche e dinamiche e scattare immagini anche con poca luce, in modo da facilitare l’elusione degli ostacoli stessi.

Integra inoltre la tecnologa SLAM aggiornata con TrueMapping 4.0, per mappare la casa in modo più rapido e più preciso rispetto all’LDS standard. Naturalmente si può contare sull’app ECOVACS Home per visualizzare una mappa 3D o fino a tre mappe in 2D. Deebot T10 Plus mette a disposizione una potenza di aspirazione di 3000 Pa e un sistema di lavaggio oscillante OZMO Pro 3.0, con due spazzole per incanalare lo sporco e un panno in grado di pulire il pavimento attraverso vibrazioni ad alta frequenza (600 vibrazioni al minuto e tre livelli personalizzati). La batteria è da 5200 mAh e secondo il produttore è sufficiente per arrivare fino a 260 minuti di pulizia: una volta raggiunto il 15% di autonomia residua, sarà il robot a tornare automaticamente alla base per ricaricarsi (ed eventualmente ripartirà poi dal punto in cui si era interrotto).

ECOVACS Deebot T10 Plus è stato lanciato al prezzo consigliato di 899 euro, ma potete acquistarlo per molto meno in queste ore: lo potete trovare in offerta su Amazon a 699 euro, con un coupon di altri 200 euro (valido fino al 10 settembre 2023) per far scendere la cifra a 499 euro. Praticamente uno sconto totale di 400 euro rispetto al listino iniziale. Se siete interessati potete acquistarlo seguendo il link qui sotto. Se siete indecisi, più in basso potete anche consultare la nostra recensione.

Acquista ECOVACS Deebot T10 Plus in offerta

Leggi anche: Recensione ECOVACS Deebot T10 Plus