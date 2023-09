Tra le tante applicazioni dedicate agli utenti che desiderano essere costantemente aggiornati sulle condizioni meteo in mobilità, a prescindere da dove si trovino, direttamente sul proprio dispositivo Android, troviamo anche Overdrop Meteo & radar meteo, che nelle scorse ore ha ricevuto un importante aggiornamento.

Si tratta di un’app che si basa sui principali fornitori di previsioni meteo (tra cui, ad esempio, anche AccuWeather) e che ha tra i propri punti di forza la possibilità di usare il radar meteo con previsioni di 96 ore, un comodo widget che consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie in modo immediato, la possibilità di ricevere avvisi in caso di allerte meteo, la visualizzazione delle previsioni meteo fino a 7 giorni e diversi temi animati tra i quali scegliere il preferito.

Le ultime novità introdotte in Overdrop Meteo

La versione 2.0 porta con sé innanzitutto una nuova interfaccia utente, appositamente studiata dagli sviluppatori per essere più moderna e accattivante.

Ed ancora, il team di Overdrop Meteo ha deciso di accogliere l’invito di Google a realizzare applicazioni ottimizzate per i dispositivi pieghevoli e i device dotati di grandi schermi e la nuova interfaccia dovrebbe garantire agli utenti di questo genere di dispositivi un’esperienza più piacevole.

Con la versione 2.0 vengono introdotti anche un tema Material che adatta il colore dell’interfaccia alle condizioni meteo, in modo da offrire un’esperienza più coinvolgente, i temi Trailbreeze e Relacsio, il miglioramento della funzionalità relativa alla qualità dell’aria (il nuovo design dovrebbe facilitare la comprensione delle informazioni) e il miglioramento del sistema delle allerte meteo (è stata modificata l’interfaccia al fine consentire agli utenti di visualizzare in modo più semplice, grazie ad un’apposita barra di avanzamento, per quanto tempo durerà).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare l’applicazione Overdrop Meteo & radar meteo per Android, potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: