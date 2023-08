Torniamo ad occuparci di Search Generative Experience (SGE), interessante soluzione lanciata da Google in primavera in occasione di Google I/O 2023.

Si tratta di un sistema che, a differenza del classico motore di ricerca Google, è in grado di rispondere a ricerche più lunghe e in più fasi, il tutto grazie alle potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale (una volta che l’utente avrà posto la sua domanda, SGE restituirà una serie di informazioni ulteriori, che appariranno in un’apposita sezione con sfondo colorato sotto la barra di ricerca).

Google espande il progetto Search Generative Experience

Search Generative Experience, fino ad ora in fase di test con gli utenti statunitensi che sono iscritti al programma Search Labs, pare sia pronto ad espandere i propri confini e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato la sua disponibilità anche in India e in Giappone.

Per poter provare SGE, gli utenti che si trovano in questi due Paesi dovranno prima aderire al programma Search Labs e quelli indiani avranno la possibilità di testare le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa sia in inglese che in hindi.

Inoltre, il colosso di Mountain View ha reso noto che il sistema ora mostrerà i link rilevanti in una panoramica basata sull’intelligenza artificiale: tali collegamenti verranno nascosti da una freccia rivolta verso il basso nel riepilogo. In particolare, questa nuova funzionalità sarà disponibile in un primo momento solo negli Stati Uniti, per sbarcare poi in India e in Giappone nel corso delle prossime settimane.

In sostanza, Google, Microsoft e gli altri colossi della tecnologia continuano ad integrare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nei rispettivi prodotti, a conferma del fatto che è proprio questo il campo in cui nei prossimi anni si daranno battaglia.

E dal 2024, con i processori di Qualcomm e MediaTek che integreranno il supporto all’intelligenza artificiale generativa già sul device, la sfida è destinata a divenire ancora più agguerrita.