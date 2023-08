Prosegue la marcia di avvicinamento al momento della presentazione ufficiale dell’attesa serie Google Pixel 8 e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma che il colosso di Mountain View è quasi pronto a svelare i suoi nuovi smartphone di punta: i due device, infatti, sono apparsi nel database dell’FCC.

Come spesso accade, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni non ci fornisce molti dettagli sulle caratteristiche che Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro potranno vantare ma ci permette di scoprire che Google ha registrato cinque modelli.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro nel database dell’FCC

In particolare, nel database dell’FCC sono stati pubblicati i documenti presentati da Google per l’approvazione di cinque dispositivi, contraddistinti dai numeri di modello di seguito elencati con i link che vi porteranno alle rispettive pagine sul sito dell’ente statunitense:

Sebbene siano solo due gli smartphone che il colosso di Mountain View ha in programma di lanciare, ossia Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, è normale che vi siano più varianti, in quanto vi saranno delle differenze per alcuni mercati (come, ad esempio, la presenza della connettività 5G mmWave).

E così, stando a tali documenti, GZPF0 internamente è identico a G9BQD e GKWS6, fatta eccezione per l’assenza della connettività 5G mmWave mentre GPJ41 sembra presentare le stesse caratteristiche di GKWS6 e per tutti e quatto questi device non vi sono riferimenti alla connettività UWB (Ultra Wideband), che è invece presente in G1MNW e ciò suggerisce che quest’ultimo probabilmente è Google Pixel 8 Pro.

Sempre da tali documenti emerge che i nuovi smartphone di Google potranno contare sul pieno supporto alle connettività 5G, Bluetooth e Wi-Fi 6E.

Ricordiamo che per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana e che insieme ai due nuovi smartphone dovrebbe arrivare anche la seconda generazione di Google Pixel Watch. In sostanza, per Google si preannuncia un autunno caldo.