Xiaomi ha pubblicato il suo rapporto finanziario per il secondo trimestre del 2023 e i numeri rispecchiano il crollo del mercato degli smartphone.

Secondo il rapporto i ricavi complessivi sono diminuiti del 4% con il mercato degli smartphone che ha giocato un ruolo importante. Tra aprile e giugno Xiaomi ha venduto il 15,8% di dispositivi in ​​meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Xiaomi accusa un netto calo delle vendite di smartphone

Nel trimestre Xiaomi ha spedito 32,9 milioni di telefoni rispetto ai 39,1 milioni dell’anno precedente (-15,8%), con un fatturato totale di 36,5 miliardi di yuan, circa 5 miliardi di dollari, rispetto ai 42,2 miliardi di yuan dell’anno precedente (-13,27%).

Il rapporto ha evidenziato che il prezzo di vendita medio di uno smartphone Xiaomi è leggermente aumentato da 1.081,70 yuan (148,80 dollari) a 1.112,20 yuan (154,37 dollari), principalmente a causa dell’aumento dell’ASP in Cina.

Il colosso dell’elettronica ha citato il continuo indebolimento della domanda di mercato a livello globale come principale responsabile dei desolanti risultati finanziari, ma almeno Xiaomi ha ancora qualche motivo per consolarsi, in quanto ha mantenuto il terzo posto a livello mondiale come produttore ed è rimasta seconda in Europa e Medio Oriente.

Tra aprile e giugno le spedizioni di smartphone si sono classificate tra le prime tre in 51 paesi e sono rimaste tra le prime cinque in altri dieci mercati, mentre gli utenti attivi mensili hanno raggiunto quota 606 milioni, con un aumento annuo del 10,8%, un nuovo record per Xiaomi. Per la rivale Samsung è tutta un’altra storia, poiché la gamma Galaxy S23 è un successo commerciale.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi, la classifica di Agosto 2023