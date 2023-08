Se siete alla ricerca di una soluzione per archiviare le vostre foto sul cloud, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il colosso statunitense, infatti, ha lanciato un’interessante promozione per i nuovi utenti.

Ci riferiamo in particolare ad Amazon Photos, ossia una soluzione che consente agli utenti di accedere alle proprie foto ovunque, visualizzarle e condividerle da vari device (telefono, tablet o computer), avere spazio di archiviazione sicuro per le foto (il tutto senza diminuire la risoluzione o la qualità) e liberare spazio sul proprio telefono (con la possibilità di caricare un numero illimitato di foto ed eliminarle dallo smartphone).

Amazon Photos regala 15 euro

La nuova promozione pensata da Amazon, in vigore fino al 31 agosto 2023, consente agli utenti di ottenere un credito di 15 euro se si effettua il backup delle proprie foto.

Amazon precisa che questa promozione è riservata ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos entro il 31 agosto mentre sono esclusi coloro che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e quelli che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato (oltre che i clienti Amazon Prime Business).

In virtù di tale promozione, gli utenti riceveranno un credito promozionale di 15 euro da utilizzare sulla popolare piattaforma e-commerce per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon (ad eccezione di contenuti digitali, libri, buoni regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati).

Gli utenti idonei riceveranno una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sull’account del credito promozionale e le istruzioni su come usarlo entro 4 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

Per ulteriori informazioni o per sfruttare la promozione cliccate sul seguente link:

ottieni 15 euro di credito grazie ad Amazon Photos

L’app Amazon Photos per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: