State cercando delle cuffie wireless e avete adocchiato le Nothing Ear (2)? Allora dovreste dare uno sguardo su Amazon, visto che le più recenti cuffie del marchio londinese sono in offerta in entrambe le colorazioni. Vediamo come approfittarne subito.

Nothing Ear (2) in offerta su Amazon

Dopo il fugace sconto dell’Amazon Prime Day, le Nothing Ear (2) sono rimaste a un prezzo piuttosto stabile fino a qualche ora fa. Per chi non le conoscesse, stiamo parlando delle cuffie true wireless più recenti lanciate da Nothing: mettono a disposizione driver custom da 11,6 mm, cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 dB, certificazione IP54/IP55 contro acqua e polvere, tecnologia a bassa latenza, dual connection e batterie da 33 mAh (cuffie) e 485 mAh (custodia). Rispetto alla prima generazione, le cuffie sono migliorate parecchio come qualità sonora. Sono anche certificate Hi-Res e dispongono del supporto al codec LHDC 5.0. L’app Nothing X offre la possibilità di personalizzare gesture, ANC e il suono.

Le cuffie true wireless Nothing Ear (2) sono state lanciate lo scorso marzo nella colorazione bianca al prezzo consigliato di 149 euro, ma da inizio luglio risultano disponibili anche nella variante nera. Entrambe le colorazioni sono in offerta su Amazon: potete acquistarle a rispettivamente 124,26 euro e 126,88 euro (vendute e spedite da Amazon), con consegna inclusa e in un solo giorno se siete abbonati Prime e abitate in zone compatibili. Se siete interessati potete procedere con i seguenti link:

Acquista Nothing Ear (2) in offerta (Bianco)

Acquista Nothing Ear (2) in offerta (Nero)

