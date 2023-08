Il mese di settembre si sta avvicinando, e lo store online GearBerry non si fa trovare impreparato: fino al 30 agosto 2023 è disponibile sul sito la promozione Back to School, con tante offerte, regali, sconti lampo e vantaggiosi bundle. Andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti a disposizione in questi giorni.

Al via la promozione GearBerry Back to School, tra concorso e sconti oltre il 50%

L’iniziativa promozionale è valida dal 15 al 30 agosto 2023 e prevede tante offerte sulla tecnologia, ma anche un concorso a premi con otto regali con valore fino a 1499 dollari. Come funziona? Durante il Back to School, GearBerry effettuerà un’estrazione ogni due giorni tra gli utenti che si saranno registrati in quella data giornata: i vincitori saranno annunciati il giorno stesso all’interno della pagina dedicata, e saranno contattati in privato per l’indirizzo di spedizione.

Come anticipato, i premi sono otto, uno ogni due giorni:

16 agosto 2023 : termometro a infrarossi KAIWEETS Apollo 7 (valore di 29,90 dollari)

: termometro a infrarossi KAIWEETS Apollo 7 (valore di 29,90 dollari) 18 agosto 2023 : telemetro laser SNDWAY SW-50G 100G (valore di 65,99 dollari)

: telemetro laser SNDWAY SW-50G 100G (valore di 65,99 dollari) 20 agosto 2023 : incisore laser Atomstack S20 PRO (valore di 699,99 dollari)

: incisore laser Atomstack S20 PRO (valore di 699,99 dollari) 22 agosto 2023 : stampante 3D 4-KOKONI-EC1 (valore di 259,99 dollari)

: stampante 3D 4-KOKONI-EC1 (valore di 259,99 dollari) 24 agosto 2023 : Ortur Laser Master 3 10 W (valore di 549,99 dollari)

: Ortur Laser Master 3 10 W (valore di 549,99 dollari) 26 agosto 2023 : notebook KUU XBOOK (valore di 299,99 dollari)

: notebook KUU XBOOK (valore di 299,99 dollari) 28 agosto 2023 : incisore laser AlgoLaser Alpha 22 W (valore di 1099 dollari)

: incisore laser AlgoLaser Alpha 22 W (valore di 1099 dollari) 30 agosto 2023: centrale elettrica portatile Rockpals 1300 W (valore di 1499 dollari)

All’interno dell’iniziativa Back to School possiamo trovare numerosi sconti lampo a metà prezzo (Half-Price Flash Sale) o più, con quantità limitate e consegna gratuita senza extra costi doganali grazie alla spedizione da magazzini locali. Tra questi spicca il notebook KUU New Xbook-3 14.1″, proposto a 186,95 euro (anziché 373,95 euro): si tratta di un laptop con Windows 11, schermo IPS da 14,1 pollici a risoluzione Full-HD, processore Intel Celeron J4125 con Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 512 GB e speaker stereo. Tra le altre offerte Flash troviamo le stampanti 3D KOKONI EC-1 App Control a 120,95 euro (anziché 242,95 euro) e Kingroon KP3S 3.0 a 93,95 euro (anziché 186,95 euro), ma anche il già citato (tra i premi) Rockpals 1300 W, che supporta fino a 10 dispositivi allo stesso tempo e che è in offerta con uno sconto del 64% (a 504,95 euro anziché 1401,95 euro).

Le offerte Back to School di GearBerry non finiscono qui, perché sul sito sono disponibili tanti altri prodotti a prezzo ribassato, come la bici elettrica Fafrees F20 Pro a 933,95 euro (anziché 1027,95 euro) e l’aspirapolvere per animali domestici Neakasa P1 Pro Pet Hair Vacuum a 112,95 euro (anziché 139,95 euro). I prodotti provengono da magazzini locali, con spedizione gratuita (entro 5/7 giorni) e possibilità di ripensamento: il sito offre 7 giorni per il rimborso e 30 giorni per il cambio.

Potete scoprire tutti gli sconti dell’iniziativa seguendo il link qui in basso:

Tutte le offerte GearBerry Back to School

