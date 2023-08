Firefox per Android sta per arricchirsi di una nuova importante funzionalità. Il noto browser, infatti, introdurrà presto il supporto completo per le estensioni, offrendo agli utenti una maggiore personalizzazione e rendendo l’esperienza di navigazione più ricca e funzionale.

Firefox per Android: un browser che si evolve

Le estensioni, o add-on come sono comunemente chiamate, non sono una novità assoluta per Firefox su Android. Questa funzionalità era già disponibile prima della ri-progettazione nel 2020, data in cui sono inevitabilmente scomparse. Con questa nuova mossa, il supporto per le estensioni è destinato a fare il suo grande ritorno, per la gioia degli sviluppatori. Si prevede che il supporto verrà aggiunto a partire da settembre sulle build Beta, con la possibilità che le build pubbliche lo ricevano entro la fine dell’anno.

La decisione di reintrodurre il supporto completo per le estensioni consolida la reputazione di Firefox come uno dei migliori browser disponibili a livello globale. Questa mossa potrebbe spingere altri competitor a considerare l’inclusione di un supporto simile nelle loro offerte. Attualmente, infatti, Chrome per Android non supporta le estensioni, nonostante siano presenti su browser più piccoli come Yandex e Kiwi Browser, entrambi basati sul codice Chromium, capaci di supportarle.

Risorse a disposizione degli sviluppatori

Un dettaglio importante e non scontato è che l’arrivo delle estensioni di Mozilla sull’ecosistema Android verrà agevolata da guide dedicate, risorse e un forum di discussione, a vantaggio di un’esperienza migliore e più stabile per gli utenti. Gli sviluppatori, dunque, avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per creare estensioni moderne per dispositivo mobile, come Firefox tiene a sottolineare.