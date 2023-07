Desiderate un iPhone ma non potete permettervelo? È una situazione comune a molte persone, lo status simbol rappresentato dai dispositivi della mela può offuscare la mente di molti, pronti a tutto per potersi pavoneggiare con l’ultimo ritrovato nel campo della tecnologia (almeno dal loro punto di vista).

Se vi è mai capitato di lavorare in un negozio della grande distribuzione avrete sicuramente visto molte persone aprire dei finanziamenti per potersi portare a casa l’ultimo smartphone disponibile. Ognuno è libero di fare ciò che vuole con i propri soldi ma la storia che vi riportiamo oggi ha letteralmente dell’incredibile.

Una coppia indiana ha venduto il proprio figlio per acquistare un iPhone

Stando a quanto riportato dalla testata indiana DailyO, una coppia avrebbe venduto il proprio figlio di 8 mesi per acquistare un iPhone 14 e finanziare al contempo un viaggio per poter effettuare tutta una serie di foto e video da postare sui social network. La coppia avrebbe tentato di vendere anche la figlia di 7 anni, senza però riuscire nell’intento.

La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di una vicina di casa della coppia, che avrebbe notato l’assenza prolungata del bambino e l’arrivo di un nuovo iPhone 14 tra le mani dei genitori che non versavano certo in condizioni economiche favorevoli all’acquisto (in India un iPhone costa in media un quarto dello stipendio medio annuo di una persona).

La madre del bambino è stata arrestata dalla polizia indiana insieme alla donna che aveva comprato il neonato, mentre il padre è attualmente in fuga e ricercato.

