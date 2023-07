Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore sono state rilasciate due nuove versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando delle versioni 2.23.16.5 e 2.23.16.6.

WhatsApp si aggiorna per ben due volte in beta, con qualche novità

Nelle ultime settimane è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su varie modifiche grafiche in stile Material Design 3 e con la versione 2.23.16.5 beta diversi utenti riescono ad avere accesso a una di esse: ci riferiamo alla barra di ricerca ridisegnata.

Passando alla versione 2.23.16.6 beta, con tale release vengono messi a disposizione di alcuni utenti nuovi strumenti relativi alla sicurezza.

In pratica, il servizio mostrerà una nuova schermata la prima volta che l’utente riceve un messaggio da un numero di telefono sconosciuto, in modo da informarlo su cosa è possibile fare in questi casi (ossia bloccare i contatti sconosciuti o segnalarli al team di moderazione), oltre a fornigli qualche suggerimento su come stare al sicuro in chat.

Inoltre viene introdotta una funzione in virtù della quale, quando si riceve un messaggio da un numero sconosciuto, il mittente non verrà avvisato che sono stati letti i suoi messaggi fino a quando non si sceglie di rispondere o aggiungere il contatto alla rubrica.

Al momento non vi sono informazioni su quando queste novità verranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.16.5 beta la trovate qui e la versione 2.23.16.6 beta la trovate qui.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp