Non è un segreto che il mercato globale degli smartphone stia attraversando un periodo non proprio felice ed è quanto emerge anche dall’ultima analisi effettuata da Canalys, che ha analizzato i dati del secondo trimestre 2023.

Le spedizioni globali degli smartphone (258,2 milioni durante il secondo trimestre del 2023) fanno infatti registrare un calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si tratta però di un leggero miglioramento rispetto al calo del 13% registrato nel primo trimestre di quest’anno.

Scopriamo insieme come si posizionano i principali produttori nell’ultima classifica, dove per la prima volta entra anche un nuovo brand.

Ecco i dati delle spedizioni globali di smartphone nel secondo trimestre 2023

Partiamo subito con il nuovo arrivato, un marchio che pochi di voi probabilmente conosceranno, si tratta di Transsion, produttore cinese è responsabile dei marchi Tecno, Infinix e iTel: il brand ha spedito 22,7 milioni di unità durante il trimestre, in aumento del 22% su base annua, conferendo all’azienda una quota di mercato del 9% rispetto al 6% dello scorso anno e facendole guadagnare il quinto posto in classifica. Il produttore sembra aver beneficiato non solo di una ripresa nei mercati africani, ma anche di una recente espansione in altri mercati emergenti.

Al quarto posto troviamo OPPO che, nonostante un calo annuo dell’8% nelle consegne, è riuscita a mantenere stabile la propria quota di mercato al 10%, con 25,2 milioni di unità spedite.

Al terzo posto figura Xiaomi che ha spedito 33,2 milioni di telefoni durante il secondo trimestre del 2023, rispetto all’anno precedente il produttore ha spedito il 16% di smartphone in meno, perendo un solo punto percentuale sulla quota di mercato, attestandosi al 13%.

Stabile sulla propria quota di mercato Apple con il 17%, nonostante una diminuzione delle spedizioni globali di smartphone del 13% con 43 milioni di unità spedite.

Al primo posto troviamo il colosso coreano, Samsung ha registrato 53 milioni di unità spedite con un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; la quota di mercato dell’azienda è comunque rimasta stabile al 21%.

Il mercato globale degli smartphone è dunque ancora in calo, anche se meno rispetto a prima, come sottolineato dall’analista di Canalys Amber Liu: “Il declino del mercato globale degli smartphone si è ridotto ancora una volta, aiutato da una riduzione delle scorte a livello di settore e da segnali di ripresa della domanda in alcuni mercati regionali”.

