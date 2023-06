Dreame Technology ha lanciato oggi sul mercato la nuova R Collection, una serie composta da tre aspirapolvere cordless pronti a render più facili e intelligenti le pulizie di casa. Si Chiamano Dreame R20, Dreame R10 Pro e Dreame R10 e sono già in vendita anche su Amazon (a fine pagina trovate prezzi e link per l’acquisto), Andiamo dunque a fare la conoscenza di Dreame R20, il più interessante dei tre, e dei suoi due fratelli minori.

Dreame R20

Anche se gli aspirapolvere robot hanno ormai preso piede nelle nostre case, un aspirapolvere cordless è uno di quegli aiutanti a cui è assolutamente impossibile rinunciare, per pulire dove i robottini non arrivano o semplicemente per una pulizia più veloce e mirata.

Dreame R20, il modello di punta della nuovissima R Collection, si propone come l’aiutante perfetto per le pulizie di casa, grazie a una serie di caratteristiche che lo pongono al vertice della sua categoria. Il motore brushless arriva a 150.000 giri al minuto e genera una potenza aspirante di ben 190 AW, per raccogliere senza problemi ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie.

Grazie al nuovo pacco batteria è possibile utilizzare Dreame R20 fino a 90 minuti, un tempo più che sufficiente per pulire abitazioni di grandi dimensioni in maniera approfondita. La batteria è di tipo rimovibile, quindi potete acquistarne una di scorta per raddoppiare l’autonomia. Grazie al design della spazzola saranno evitati gli ingarbugliamenti dovuti a capelli lunghi o peli di animali e nessuna particella di sporco potrà sfuggirvi. Questo grazie anche alle nuove luci blu, che illuminano anche gli angoli più bui della casa permettendo di scovare e raccogliere tutto quello sporco che altrimenti risulterebbe difficile da vedere.

Previous Next Fullscreen

La spazzola multi superficie ha una apertura frontale ridisegnata, per raccogliere anche detriti più grandi, anche dai tappeti a pelo lungo. Il design a V delle setole raccoglie in maniera accurata peli e capelli convogliandoli immediatamente nell’apposito raccoglitore. Nella confezione è presente anche una seconda spazzola morbida, adatta per le superfici più delicate e dotata di un LED laterale per vedere lo sporco negli angoli e lungo i battiscopa.

Tutti i controlli sono a portata di dita, con uno schermo LCD che mostra le informazioni sulla batteria e sulla potenza applicata. Quest’ultima può essere regolata automaticamente in base allo sporco rilevato sul pavimento, così da massimizzare la durata della batteria. È presente un sistema di filtraggio a 5 strati che raggiunge l’incredibile efficienza del 99,95%, per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Decisamente ricca la dotazione di serie, che include, oltre a Dreame R20, un tubo di prolunga, due spazzole motorizzate, una piccola spazzola motorizzata per materassi e cuscini, due bocchette piccole (1 con spazzola), un adattatore flessibile e una base di ricarica da fissare alla parete.

Dreame R10 e R10 Pro

Più economici, ma altrettanto interessanti, sono invece Dreame R10 e Dreame R10 Pro, che rinunciano ad alcune caratteristiche per contenere il prezzo. Per Dreame R10 Pro abbiamo un motore in gradi di generare una forza di aspirazione di 150 AW (che scendono a 120 AW per la versione R10), autonomia di 65 minuti (60 per R10) con batteria rimovibile su entrambi i modelli.

Previous Next Fullscreen

Dreame R10 Pro ha in sistema di illuminazione frontale a LED bianchi mentre la variante R10 utilizza un solo LED laterale ottimo per i bordi dei pavimenti. Solo la variante Pro dispone di due spazzole, quella anti ingarbugliamento e quella morbida, mentre il modello base dispone solamente di quest’ultima. Per entrambi i modelli comunque sono inclusi una piccola spazzola motorizzata, due bocchette piccole e il supporto da parete per la ricarica.

Rispetto a Dreame R20 manca anche lo schermo LCD mentre restano di fatto invariate le caratteristiche di filtraggio dell’aria.

Prezzi e disponibilità

Tutti e tre i prodotti sono già in vendita su Amazon con spedizione immediata e consegna in pochi giorni, tutto a carico dello store. A seguire i link e i prezzi dei tre prodotti:

Informazione Pubblicitaria