Nato nel 2004 con l’obiettivo di migliorare la tecnologia Near Field Communications, l’NFC Forum mette insieme i colossi dell’industria tecnologica (tra i suoi membri figurano Google, Apple, Qualcomm, Huawei, Sony, STMicroelectronics, Samsung, Visa e Mastercard) e, a quanto pare, ha grandi progetti per i prossimi 5 anni.

Ricordiamo che l’NFC è alla base di soluzioni molto popolari, come ad esempio i sistemi di pagamento Google Wallet o Samsung Pay oppure vari tipi di automazioni domestiche, tecnologie che fanno parte della vita di tutti i giorni di tantissimi utenti.

Ecco la roadmap di NFC Forum

Nelle scorse ore NFC Forum ha annunciato la sua roadmap tecnologica fino al 2028, svelando le sue cinque principali iniziative e permettendoci così di scoprire cosa possiamo aspettarci per i prossimi anni da questa tecnologia.

Uno degli obiettivi è rappresentato dall’aumento della potenza di ricarica (NFC Wireless Charging), che dall’attuale 1 watt dovrebbe passare a 3 watt: ciò dovrebbe consentire di sfruttare questa tecnologia per la ricarica wireless di dispositivi di piccole dimensioni e la creazione di nuove applicazioni.

Un altro importante obiettivo è riuscire ad aumentare la portata, che attualmente è di 5 mm. NFC Forum sta valutando una distanza operativa da quattro a sei volte maggiore rispetto a quella attuale, che renderebbe le transazioni e le azioni contactless più veloci e più facili, migliorando anche l’usabilità.

Una terza novità è rappresentata dal miglioramento dell’esperienza contactless attraverso il supporto di diverse azioni con un solo tocco (Multiple Purpose Tap), funzionalità che potrebbe rivelarsi molto uitile nei sistemi di automazione domestica o nell’emissione di biglietti di viaggio.

Ed ancora, tra gli obiettivi di NFC Forum per i prossimi 5 anni vi sono la possibilità per gli smartphone abilitati di avere funzionalità Point-of-Sale (SoftPOS) e la possibilità di sfruttare la tecnologia NFC per condividere i dati sulla composizione di un prodotto e sui modi in cui può essere riciclato.

NFC Forum presenterà la sua Technology Roadmap martedì 27 giugno 2023 con un webinar pubblico.