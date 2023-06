Nonostante l’enorme successo ottenuto da WhatsApp a livello globale, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Tra le novità introdotte con la versione 2.23.13.6 beta, rilasciata la scorsa settimana, ne troviamo anche una che riguarda la condivisione dei contenuti multimediali, ossia uno dei punti di forza di questo servizio di messaggistica.

Un’altra piccola novità per WhatsApp Beta

Una volta installata tale versione beta, infatti, alcuni utenti hanno avuto accesso ad una funzione di selezione dei contenuti multimediali migliorata, grazie alla quale hanno la possibilità di beneficiare di un’esperienza più piacevole durante l’invio di immagini, video e GIF (ciò attraverso miniature numerate che consentono agli utenti di tenere facilmente traccia dei media selezionati e del loro ordine).

A seguire un confronto tra la precedente interfaccia e quella nuova:

Invece di visualizzare un semplice segno di spunta per i contenuti selezionati, con la nuova interfaccia gli utenti possono contare su un sistema che assegna un numero a ciascun elemento selezionato e che corrisponde all’ordine in cui vengono selezionati i vari elementi, avendo così un chiaro riferimento visivo.

Se fino ad oggi quando si inviano più elementi gli utenti devono fare affidamento sulla propria memoria per ricordare l’ordine di selezione, con il nuovo sistema tutto diventa più semplice (inclusa la possibilità di apportare delle modifiche prima dell’invio).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica ha la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.13.6 beta si trova qui.

