Roborock è una delle compagnie che ha scritto la storia degli aspirapolvere robot e che continua a sviluppare nuove soluzioni per la pulizia della casa, cercando di rendere i suoi dispositivi sempre più indipendenti. È il caso di Roborock S7 Max Ultra, che fa il suo debutto oggi su Amazon con un’ottima promozione di lancio, che vi consente di risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino.

Prestazioni al top

Il nuovo robot si presenta come un Roborock S7 al quale è stata aggiunta la RockDock Ultra, una base decisamente evoluta rispetto alla media dei modelli in commercio. Anche il robot ha ricevuto una serie di aggiornamenti ed è ora decisamente più performante. La potenza di aspirazione raggiunge ora i 5.500 Pa, 400 in più rispetto a Roborock S7 MaxV Ultra, la precedente ammiraglia della serie, e la spazzola flottante in gomma aderisce a qualsiasi tipo di pavimento, rimuovendo la polvere in maniera efficace e riducendo al minimo i rischi di aggrovigliamento.

Il sistema VibraRise strofina il panno sul pavimento 3000 volte al minuto, con una pressione di 600 grammi, sufficiente a rimuovere anche le macchie più ostinate in maniera più efficiente rispetto ai modelli tradizionali. E quando il robot passa sui tappeti, o su pavimenti delicati, il panno può essere rialzato di 5 millimetri per non bagnare le superfici.

Reactive Touch invece è la tecnologia utilizzata per riconoscere ed evitare gli ostacoli presenti sul percorso, evitandoli in tempo reale. In questo modo non dovrete preoccuparvi se avete lasciato un paio di ciabatte in mezzo a una stanza, o se un cavo di corrente si trova nel posto sbagliato. Il sistema di navigazione basato sulla tecnologia LiDAR permette di pianificare il percorso in maniera ottimale, senza sovrapposizioni o senza aree della casa che restano sporche.

L’applicazione, che può essere installata su dispositivi Android o iOS, permette di creare mappe anche multipiano, aggiungere aree di esclusione, creare barriere virtuali e molto altro, per pulire casa anche quando siete al lavoro o in vacanza.

La base RockDock Ultra è il vero pezzo forte, vista la completezza delle funzioni che offre. Raccoglie lo sporco aspirato dal robot e lo convoglia in un sacco che va svuotato ogni due mesi circa, si occupa di riempire il serbatoio dell’acqua pulita e di lavare il panno, per farvi pulire casa con la massima igiene. E dopo aver lavato il panno lo asciuga con un getto di aria calda per evitare la formazione di muffe o di cattivi odori.

Roborock S7 Max Ultra è insomma il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda i robot aspirapolvere e da oggi, fino al 21 giugno, lo trovate scontato di 250 euro su Amazon, dove potete acquistarlo nelle colorazioni bianca o nera a 949 euro invece di 1.199 euro.

Acquista Roborock S7 Max Ultra su Amazon

