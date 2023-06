Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a Samsung Galaxy Z Flip5, uno degli smartphone pieghevoli che il colosso coreano ha in programma di presentare ufficialmente alla fine del prossimo mese.

Fino a questo momento per i modelli della serie Galaxy Z Flip il team di ingegneri di Samsung non ha optato per implementare le migliori fotocamere disponibili, tralasciando un po’ questo aspetto per favorire altre caratteristiche, come ad esempio la compattezza e sono in tanti a chiedersi se con la nuova generazione ci saranno delle novità rilevanti da questo specifico punto di vista.

Cosa sappiamo della fotocamera di Samsung Galaxy Z Flip5

Le indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento hanno lasciato qualche dubbio sul comparto fotografico della prossima generazione dello smartphone pieghevole di Samsung, che dovrebbe vantare un sensore principale nuovo, sempre con una risoluzione di 12 megapixel.

Pur mantenendo la risoluzione immutata, il colosso coreano potrebbe usare un sensore più grande (e con pixel più grandi), in modo da garantire agli utenti un miglioramento negli scatti in condizioni di luce difficili oppure potrebbe usare un sensore più veloce, che consentirebbe l’implementazione di nuove funzionalità.

Purtroppo non vi sono informazioni sul sensore ultra grandangolare mentre quello frontale dovrebbe essere lo stesso da 10 megapixel già usato nella precedente generazione.

In sostanza, Samsung Galaxy Z Flip5 dovrebbe vantare una doppia fotocamera principale (con un sensore primario da 12 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel) e una fotocamera frontale da 10 megapixel.

Ricordiamo che a supportare il comparto imaging del nuovo smartphone di Samsung ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ossia la medesima CPU leggermente potenziata già utilizzata sulla serie Samsung Galaxy S23.

Sebbene la presentazione ufficiale pare sia in programma per la fine di luglio, probabilmente ci sarà da avere pazienza fino alla metà di agosto per l’esordio ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip5 sul mercato. Staremo a vedere.