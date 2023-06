HONOR Magic5 Lite 5G è uno smartphone Android di fascia media svelato a febbraio 2023 e proposto sul mercato italiano, in preordine, sin da subito. Il dispositivo è il gemello di HONOR X9a (lanciato nel dicembre 2022 per i mercati nordorientali), nonché parente stretto di HONOR 40 5G (presentato in Cina nel settembre 2022) con cui condivide l’estetica e alcune delle specifiche tecniche.

Tra le principali caratteristiche di HONOR Magic5 Lite 5G vale la pena menzionare il display OLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (non espandibile).

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1.8) con PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore per le macro da 2 MP (f/2.4), mentre la fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.45).

La connettività include 5G su due SIM, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 40 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la nostra pagina dedicata e la videorecensione qui sotto.

