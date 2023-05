Manca davvero poco al 7 giugno, data in cui sarà lanciato sul mercato CUBOT X70, lo smartphone di nuova generazione che promette di ridefinire l’esperienza d’uso con funzioni incredibili, sia dal punto di vista delle prestazioni che dell’innovazione.

Il nuovo flagship CUBOT vanta un design futuristico, nelle colorazioni Tech Black e Space Black, con una cover posteriore in vetro che può vantare una finitura satinata, in grado di farlo emergere dalla massa di dispositivi che affollano il mercato della telefonia mobile.

Specifiche di CUBOT X70

Con CUBOT X70 anche la fotografia diventa divertente, grazie al sensore principale da 100 megapixel in grado di acquisire anche i dettagli più minuti, mentre selfie e video chiamate potranno godere della fotocamera frontale da 32 megapixel, tra le più grandi attualmente in commercio.

La potenza non manca, vista la presenza di un MediaTek Helio G99, il più performante dei chipset 4G del brand taiwanese, a cui sono affiancati ben 12 GB di RAM (che può raddoppiare grazie alla memoria estesa virtuale) e 256 GB di memoria interna (espandibile ulteriormente con microSD fino a 1 TB), per archiviare senza problemi grosse quantità di foto e video.

Il tutto può essere gustato sullo schermo IPS FullHD+ da 6,58 pollici, con refresh dinamico fino a 120 Hz per garantire un’esperienza sempre fluida in ogni situazione. La batteria da 5.200 mAh è in grado di garantire un’autonomia di tutto rispetto, coprendo senza problemi anche le giornate più impegnative e con Android 13 anche la sicurezza, la privacy e le prestazioni sono al top.

La commercializzazione è prevista per il 7 giugno ma potete già preordinare il nuovo smartphone su AliExpress per essere tra i primi a ricevere il nuovo CUBOT X70. Per maggiori dettagli invece vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul sito CUBOT.

Informazione Pubblicitaria