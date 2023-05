Negli ultimi mesi il settore degli smartphone ha incontrato non poche difficoltà e ha fatto registrare numeri negativi ma, stando ad un nuovo report di Canalys, ciò non riguarda tutte le fasce e tutti i tipi di device.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, i modelli più costosi nel primo trimestre del 2023 hanno fatto registrare una crescita per quanto riguarda le vendite, andando in controtendenza rispetto a quello che è l’andamento del mercato nel complesso.

Gli smartphone di fascia alta piacciono sempre di più

In particolare, secondo i dati riportati da Canalys gli smartphone con prezzo pari ad almeno 500 dollari hanno fatto registrare nei primi tre mesi del 2023 un aumento del 4,7% su base annua, avvicinandosi alla quota di 1/3 delle spedizioni mondiali (31%, con una crescita del 4% sempre su base annua).

A livello globale, invece, le spedizioni nel primo trimestre del 2023 sono diminuite del 13,3% su base annua, confermando il periodo di crisi che sta attraversando il settore.

Per quanto riguarda gli smartphone di fascia alta più venduti, la classifica è guidata da Apple, che può contare su sei iPhone nelle prime dieci posizioni (le altre quattro sono occupate da telefoni di Samsung).

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 e iPhone 13 sono i quattro smartphone più venduti nel primo trimestre del 2023, seguiti nell’ordine da Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23, iPhone 12, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Flip4, iPhone SE (3° generazione), Samsung Galaxy S22, Xiaomi 13, Huawei Mate 50 e Samsung Galaxy S21 FE 5G.

In sostanza, per trovare un modello che non sia di Apple o Samsung bisogna scorrere la classifica fino alla tredicesima posizione (Xiaomi 13) o alla quattordicesima (Huawei Mate 50) e ciò fa riflettere su quanta difficoltà abbiano gli altri brand per riuscire ad affermarsi nel settore degli smartphone di fascia alta.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android di questo mese