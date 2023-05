Manca davvero poco al lancio di CUBOT KingKong 9, il nuovo rugged phone del produttore cinese pronto ad arrivare sui mercati internazionali il prossimo 7 giugno. CUBOT sostiene che si ratta di un dispositivo in grado di ridefinire l’esperienza d’uso dello smartphone e in attesa di scoprire tutti i dettagli, andiamo a conoscere più da vicino questo nuovo smartphone.

CUBOT KingKong 9, prestazioni al top

Con CUBOT KingKong 9 tramonta definitivamente l’era dei rugged phone dalle prestazioni scarse, lag e animazioni scattose. Il chipset MediaTek Helio G99 è in grado di assicurare un ottimo compromesso tra prestazioni e consumi, grazie anche al processo produttivo a 6 nanometri.

Anche il comparto fotografico è di ottima qualità, con sensore principale da 108 megapixel, per catturare anche i dettagli più piccoli, un sensore con sistema di visione notturna per scattare anche quando la luce è completamente assente, e un macro da 5 megapixel per gli scatti ravvicinati. Senza scordare il sensore da 32 megapixel nella parte frontale per selfie e videochiamate di altissima qualità.

Un rugged phone che si rispetti deve avere un’autonomia da record, per sopravvivere all’uso più intenso o per essere il compagno ideale di escursionisti e avventurieri. E KingKong 9 non si tira indietro, con la sua batteria da 10.600 mAh assistita dalla ricarica rapida a 33 watt. Autonomia al top, almeno due giorni anche nelle condizioni più estreme e con un uso davvero avanzato.

Il lancio di CUBOT KingKong 9 è programmato per il 7 giugno, e torneremo a parlarne per altre anticipazioni. Nel frattempo però potete provare a essere uno dei cinque fortunati utenti che si porteranno a casa il nuovo smartphone senza pagarlo, grazie al nuovo giveaway già attivo sul sito del produttore.

Vi basterà visitare questa pagina e seguire le istruzioni per tentare la sorte. L’appuntamento con l’annuncio ufficiale è fissato per il 7 giugno, se state cercando un rugged phone sorprendente segnatevi la data sul calendario e preparatevi a scoprirlo, insieme all’offerta di lancio.

Informazione Pubblicitaria