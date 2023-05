FOSSiBOT, compagnia cinese che sta cercando di ritagliarsi un proprio spazio nell’affollato mercato della tecnologia, ha annunciato oggi l’imminente arrivo sul mercato di un nuovo prodotto, destinato ad alzare l’asticella della qualità e delle prestazioni anche sul mercato dei tablet rugged.

FOSSiBOT DT1, nuovo re dei rugged tablet?

I tablet rugged, così come gli smartphone, sono pensati per essere utilizzati in ambienti con temperature estreme, polvere, acqua, e FOSSiBOT DT1 promette di portare una ventata di novità anche in questo segmento del mercato. Sono quattro i punti di forza che rappresentano delle novità per i tablet rugged, di solito realizzati con tecnologie meno attuali rispetto ai tablet tradizionali.

Il nuovo tablet si presenta subito con un ottimo biglietto da visita, uno schermo 2K (1200 x 2000 pixel) da 10,4 pollici, in grado di offrire una elevata qualità visiva, così da risultare utile anche per la visione di contenuti video o per giochi occasionali. Il rapporto screen-to-body raggiunge il 94%, uno dei migliori quando si parla di tablet.

FOSSiBOT DT1 non scherza nemmeno sulla memoria a disposizione: oltre a garantire 8 GB di RAM, che possono diventare 16 GB utilizzando la memoria virtuale, il tablet è dotato di ben 256 GB di memoria interna, per archiviare grandi quantità di dati. E per i più esigenti è possibile espandere ulteriormente lo spazio a disposizione con microSD fino a 1 TB, così da non avere più limiti.

Anche il comparto fotografico, solitamente messo in secondo piano, è di buona qualità su questo tablet, a partire dalla fotocamera frontale da 16 megapixel, ideale per videochiamate di qualità. E chi vuole scattare qualche foto, magari in cantiere o in ambiti lavorativi, può contare su un sensore posteriore da 48 megapixel in grado di catturare immagini più definite e di qualità.

Chiudiamo questa anteprima parlando della parte multimediale, in particolare dell’aspetto audio che spesso non è di grande qualità, soprattutto sui dispositivi rugged. DT1 può contare su un sistema a 4 altoparlanti in grado di creare un suono immersivo, perfetto per guardare video ma anche per ascoltare la propria musica preferita o per essere certi di avere un audio di qualità durante una videochiamata.

Tutto questo rende FOSSiBOT DT1 uno dei tablet rugged più interessanti del mercato. Il debutto è previsto per la settimana dal 12 al 18 giugno, quando sarà annunciata la promozione di lancio. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito ufficiale o AliExpress, Nel frattempo è attiva una campagna promozionale, visibile sul sito ufficiale, che permetterà a due fortunati utenti di portarsi a casa gratuitamente uno dei nuovi tablet.

