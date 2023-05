CUBOT si prepara a presentare al mondo il suo nuovo gioiello, CUBOT X70, che farà il proprio debutto sulle scene internazionali il 7 e 8 giugno e promette di tracciare nuovi confini per quanto riguarda l’innovazione. In attesa di scoprire il prezzo di vendita, che sarà sicuramente accompagnato da una promozione speciale, facciamo un riassunto di quelle che saranno le caratteristiche principali del nuovo smartphone.

CUBOT X70, fotocamera al top

Il nuovo smartphone è pronto a stupire e il design sarà indubbiamente uno dei suoi punti di forza. In particolare la finitura in vetro della cover posteriore, con un pattern morbido che trasforma il dispositivo in un vero e proprio pezzo d’arte. Sono due le finiture tra cui scegliere, come potete vedere dalle immagini in questa pagina, entrambe davvero uniche nel proprio genere e capaci di rendere unico CUBOT X70.

Grazie a un comparto fotografico di qualità potete finalmente dire addio a foto mediocri: il sensore principale da 108 megapixel è in grado di catturare una grande quantità di dettagli, con precisione e chiarezza, Dai paesaggi più ampi ai ritratti ravvicinati, CUBOT X70 promette di regalare scatti di qualità ai suoi possessori.

Anche la potenza non mancherà, grazie a un chipset MediaTek Helio G99, in grado di offrire prestazioni sempre all’altezza, che si tratti di un gioco complesso o di navigare in un sito particolarmente elaborato. Potete dire addio ai classici lag che affliggono gli smartphone più economici.

E queste, secondo il produttore asiatico, sono solo alcune delle caratteristiche che renderanno davvero strepitoso CUBOT X70, sul quale scopriremo nuovi e intriganti dettagli nel corso dei giorni che ci separano dalla presentazione.

Nell’attesa potete provare a vincere uno dei cinque CUBOT X70 in palio, partecipando al giveaway aperto sul sito ufficiale del produttore. In questo modo potrete provare questo splendido dispositivo senza spendere nemmeno un centesimo. Tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo, mentre per maggiori informazioni sullo smartphone vi rimandiamo alla pagina di AliExpress.

