La concorrenza nel settore dello streaming è sempre più agguerrita e anche un colosso come Spotify deve continuare ad evolversi per non perdere terreno.

E così, in occasione dell’evento Stream On, il team di Spotify ha mostrato un’importante revisione che sta per essere lanciata per le sue applicazioni Android e iOS e che sembra ispirarsi un po’ a TikTok.

Ecco come cambierà l’app di Spotify

Due delle novità più importanti sono rappresentate da anteprime video e audio per musica, podcast e audiolibri nel feed Home e nuovi feed video per la scoperta nel motore di ricerca.

Il team di Spotify non ha nascosto di nutrire grandi aspettative per la nuova interfaccia, definita “la più grande evoluzione lanciata fino a questo momento” e ritenuta in grado di garantire una più profonda connessione tra artisti e fan grazie alla sua concezione dinamica.

Gli utenti potranno toccare il feed Musica, Podcast e Programmi o Audiolibri per esplorare anteprime visive e audio di playlist, album, episodi di podcast e audiolibri personalizzati mentre dalla sezione dedicata alla ricerca potranno scorrere verso l’alto o verso il basso per esplorare brevi clip da brani di alcuni dei loro generi preferiti.

Una volta che è stata visualizzata l’anteprima del contenuto, gli utenti avranno varie opzioni a loro disposizione, come salvarlo, scaricarlo o condividerlo con un semplice tocco, riprodurlo dall’inizio o immergersi ancora più a fondo, venendo reindirizzati alla playlist, all’album o al singolo, in modo da potere esplorare i contenuti correlati.

Così come spesso avviene, il team di Spotify non ha fornito una data di lancio definitiva per l’introduzione della nuova interfaccia utente, limitandosi ad affermare che sta iniziando a metterla a disposizione degli utenti (sia Premium che gratuiti) a livello globale su Android e iOS.

Tuttavia, il colosso dello streaming ha anche aggiunto che il lancio avverrà nelle “prossime settimane e mesi”. In sostanza, ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza.

Potete riguardare l’evento Stream On avviando la riproduzione del seguente video: