Il Samsung Shop lancia una nuova promozione di grande interesse. Fino al prossimo 28 febbraio, infatti, per ogni ordine con importo di almeno 799 euro si riceverà, come bonus, un voucher da 250 euro da utilizzare per i successivi acquisti. Il voucher in questione sarà utilizzabile su tutto il catalogo, garantendo un ulteriore sconto, di importo significativo, in caso di acquisto di nuovi prodotti Samsung. La promozione può essere l’occasione giusta per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23, ad esempio. Ecco i dettagli completi sulla nuova promo I Love Tech lanciata oggi dal Samsung Shop.

Voucher da 250 euro in regalo per gli acquisti sul Samsung Shop entro fine febbraio 2023

La nuova promozione I Love Tech è da cogliere al volo. Per tutti gli ordini da almeno 799 euro, infatti, il Samsung Shop mette a disposizione dei suoi utenti un voucher da 250 euro da utilizzare per i successivi acquisti. Il voucher in questione sarà utilizzabile dal 1° aprile al successivo 30 aprile 2023, su tutto il catalogo del Samsung Shop.

Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per garantirsi un ottimo sconto futuro. Per raggiungere i 799 euro richiesti per sbloccare la promozione è possibile puntare su di un unico dispositivo oppure su un acquisto multiplo, con più prodotti da aggiungere al carrello per raggiungere la cifra richiesta e garantirsi il voucher da 250 euro.

In caso di acquisto multiplo, inoltre, è possibile ottenere il 15% di sconto nel carrello con 2 prodotti ed il 25% di sconto con 3 prodotti aderenti alla promozione. Anche in questo caso, c’è tempo fino al prossimo 28 di febbraio per sfruttare la promo e massimizzare il risparmio.

Ricordiamo, inoltre, che gli acquisti sul Samsung Shop possono beneficiare di:

finanziamento a tasso zero con prima rata dopo 60 giorni

possibilità di pagare in 3 rate senza interessi

spedizione gratuita

Per tutti i dettagli sull’offerta è disponibile il link qui di sotto:

>> Scopri la promo I Love Tech del Samsung Shop <<

Alcune offerte utili per ottenere il voucher di 250 euro

La promozione I Love Tech si estende a tutto il catalogo di Samsung, consentendo agli utenti di raggiungere facilmente la soglia di 799 euro per l’ordine minimo. Di seguito, vi segnaliamo alcune offerte da sfruttare oggi: