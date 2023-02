Samsung Galaxy S23 Ultra 5G costa troppo? Ci pensa il precedente modello ad andare in forte sconto e proporsi come alternativa allettante. Grazie alle nuove promozioni a tempo di MediaWorld infatti, il precedente top di gamma di casa Samsung (che ricordiamo verrà supportato lato software con altri 3 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza) scende a un prezzo più che allettante con uno sconto di ben 480 euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S22 Ultra a un super prezzo

Prima di scoprire l’offerta facciamo un veloce riepilogo di ciò che offre lo smartphone in questione. Si tratta del best-in-class di quest’anno fra gli smartphone Android, quello che nel 2022 maggiormente ha coniugato le tecnologie più recenti sul mercato. Ne è un esmepio il comparto fotografico con sensore principale da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e due sensori tele-obiettivo da 3x e 10x capaci di arrivare con zoom digitale fino a 100x.

È dotato di un ampio display AMOLED con risoluzione QHD+ da 6,78” a 120 Hz di refresh rate, processore Samsung Exynos 2200 a 4 nm, 8/128 GB di memoria di tipo UFS 3.1 e così, come la serie Note (di cui è ormai ufficialmente ereditario), integra nel suo slot dedicato la S-Pen, migliorata ulteriormente in latenza e precisione, ricarica rapida a 45 W e una batteria da 5000 mAh. Il tutto in un corpo elegante e piacevole sia alla vista che al tatto.



Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è arrivato sul mercato durante il mese dial prezzo di listino di 1279 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e oggi è disponibile in offerta da, in

Se l’offerta vi ha convinto non resta che recarvi alla pagina dedicata su MediaWorld e procede con l’acquisto.

Acquista Galaxy S22 Ultra a 799,99 euro da MediaWorld

L’offerta termina alle ore 17:00 di oggi 22 febbraio 2023.

Seguiteci sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech per non perdervi errori di prezzo od offerte lampo sulla tecnologia!