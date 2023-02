Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e una novità importante è in arrivo per l’applicazione dedicata agli utenti Business: ci riferiamo alle comunità.

Lo scorso novembre Mark Zuckerberg ha annunciato il rilascio a livello globale delle Comunità di WhatsApp, funzionalità studiata per consentire agli utenti di gestire con più facilità vari gruppi collegati tra loro.

Questa funzionalità, tuttavia, non è stata rilasciata per WhatsApp Business ma, stando a quanto risulta dalla versione 2.23.4.14 beta, il team di sviluppatori ha iniziato a lavorare per superare tale limitazione.

Così come viene mostrato da questo screenshot, gli sviluppatori non rimuoveranno la scheda aziendale introdotta lo scorso anno ma aggiungeranno un nuovo punto di ingresso per le comunità direttamente all’interno del menu dell’app.

Aprendo la sezione “Community” direttamente da questo menu, gli utenti saranno in grado di visualizzare l’elenco di tutte le comunità che hanno creato e a cui hanno aderito in passato, inclusi i relativi sottogruppi e gruppi per gli annunci.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni beta del servizio di messaggistica per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le nuove versioni dell’app hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile di WhatsApp Business per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

