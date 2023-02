C’è pochissimo tempo per sfruttare la promo flash del Samsung Shop lanciata in occasione di San Valentino. Su di una selezione di prodotti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare la promozione Speciale 1+1 oppure di ottenere uno sconto del 50% sul secondo prodotto. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova offerta lanciata oggi dallo store ufficiale di Samsung.

Offerta flash dal Samsung Shop per San Valentino: Galaxy Watch e Buds in regalo

La nuova promozione flash del Samsung Shop terminerà alla mezzanotte di oggi. Il meccanismo è semplice. Su alcuni prodotti selezionati è possibile sfruttare la promo Speciale 1+1. Acquistando uno dei prodotti in promozione, infatti, se ne riceverà un secondo in regalo. Tra i prodotti proposti troviamo il Galaxy Watch 4 Classic, il Galaxy Watch 4, le Galaxy Buds 2 e le Galaxy Buds Live.

C’è anche un’altra promo da sfruttare. Si tratta del Bundle 50%. Il Samsung Shop mette a disposizione dei bundle di prodotti (smartphone Galaxy + Galaxy Buds ad esempio ma le opzioni sono molteplici) garantendo uno sconto del 50% sul secondo prodotto (il meno caro). Si tratta di una seconda opportunità per completare un acquisto a prezzo scontato sfruttando le promozioni del Samsung Shop.

Come detto in precedenza, si tratta di una promozione flash. Ci sono solo poche ore disponibili per scegliere i prodotti da acquistare e completare l’acquisto. Ricordiamo che tramite il Samsung Shop è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre che l’acquisto in 3 rate, con Klarna e PayPal, o anche il finanziamento a tasso zero. Per maggiori dettagli in merito all’offerta di San Valentino vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promo, disponibile al link qui di sotto:

>> Scopri le offerte lampo di San Valentino del Samsung Shop <<