Fin dalla sua nascita Oscal ha cercato di ridefinire il concetto di esperienza all’aria aperta, creando dei dispositivi innovativi che permettessero di esplorare il mondo rimanendo sempre connessi e con strumenti evoluti. Forte del successo ottenuto con OSCA S60, e la sua fotocamera dotata di visione notturna, il brand asiatico ci riprova con OSCAL S80, il nuovo rugged phone in promozione al 13 al 17 febbraio.

Per realizzare il nuovo dispositivo Oscal ha preso ispirazione dalla relazione uomo-natura, realizzando uno smartphone che ricorda le forme di un koala. Oscal S80 è basato sul concetto di esplorazione sicura e divertente e le soluzioni adottate vanno tutte in questo senso.

Oscal S80, longevo come pochi

La batteria, ad esempio, è uno degli elementi fondamentali per chi vuole essere sicuro di non perdersi e di ritrovare sempre la strada di casa. Oscal S80 può contare su una unità da ben 13.000 mAh, che garantiscono fino a 500 ore di navigazione e 50 ore di chiamate, per essere sempre in contatto con il mondo.

In un contesto meno estremo è comunque possibile giocare per 15 ore di fila, guardare contenuti in streaming per 20 ore e ascoltare musica per 70 ore, numeri davvero impressionanti per qualsiasi tipologia di utente. Con una singola carica si possono raggiungere le 1.152 ore di standby, pari a 48 giorni, un dato che farà rimanere tranquille anche le persone più ansiose.

Grazie alla tecnologia di ricarica a 33 watt e alla ricarica a due core, è possibile ricaricare la batteria al 51% in poco più di un’ora, mentre la ricarica inversa vi permetterà di ricaricare anche smartwatch o altri dispositivi anche lontani da casa. Tutto questo anche in condizioni estreme, da 45 gradi sotto zero fino a 70 gradi, temperature a cui resiste senza problemi.

Decisamente curato anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 12 megapixel in grado di catturare il 200% in più di luce negli scatti notturni, con messa a fuoco istantanea per foto dinamiche a sempre perfette. A questo si affiancano un sensore da 8 megapixel con le ti ultra grandangolari da 117 gradi e un sensore da 2 megapixel per scatti ravvicinati, sempre molto comodo per chi ama la natura.

Oscal S80 non ha nulla da temere nemmeno dal punto di vista delle prestazioni. Dispone infatti di un MediaTek Helio G85, affiancato da 6 GB di RAM (-4Gb di espansione utilizzando la memoria interna) e 128 GB di memoria interna che può essere espansa utilizzando microSD fino a 1 TB. Il sistema di raffreddamento che prevede l’utilizzo di grafite permette di ridurre le temperature della CPU di ben 8 gradi, così da mantenere fresco il dispositivo anche nelle sessioni di gaming più impegnative.

A completare una dotazione di serie ineccepibile troviamo Android 12, su cui gira l’interfaccia personalizzata DokeOS 3.0, le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, NFC per i pagamenti in mobilità, sistema di navigazione 4 in 1, e una modalità che permette di utilizzare lo smartphone anche con i guanti, ottimo per i mesi invernali e per alcune categorie di lavoratori.

Fino al 17 febbraio potete portarvi a casa Oscal S80 a soli 174,99 dollari, grazie all’ottimo sconto attivo su AliExpress.

