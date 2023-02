Puntuale come un orologio svizzero arriva la classifica, stilata dal noto portale di benchmark AnTuTu, degli smartphone più performanti di gennaio 2023.

Come di consueto è bene specificare che i punteggi nell’elenco delle prestazioni sono i punteggi medi dei dispositivi testati dagli utenti che utilizzano l’applicazione AnTuTu, nell’arco di tempo che va dal 1° al 31 gennaio 2023; alcuni dispositivi potrebbero non comparire nell’elenco se non sono stati testati dagli utenti un numero sufficiente di volte, non soddisfando di conseguenza i requisiti della piattaforma.

I migliori smartphone di fascia alta secondo AnTuTu

Cominciamo dando uno sguardo ai dispositivi top di gamma, presi in esame nei test condotti con l’applicazione della piattaforma; il primo posto va a vivo X90 Pro+ (con punteggio medio di 1.283.893), il secondo a iQOO 11 (con un punteggio medio di 1.272.580), mentre ill terzo se lo aggiudica Legion Y70 (grazie ad un punteggio medio di 1.112.092).

Fuori dal podio troviamo, in ordine, Redmi K50 (1.093.516), Asus ZenFone 9 (1.066.439), Mi 12T Pro (1.062.046), Red Magic 7 (1.048.268), iQ00 Neo7 (1.034.708), Galaxy Z Fold4 5G (1.004.226) e Mi 12 Pro (986.518).

I migliori smartphone di fascia medio alta

Passando ai dispositivi sub-flagship, troviamo al primo posto Mi 12T con 821.860 punti, seguito da Realme GT Neo 3 con 812.167 punti e Poco X4 GT con 806.615 punti.

Il resto della classifica è composto da Redmi K50i (786.095), OnePlus 10R 5G (784.142), Redmi Note 11T Pro (765.264), Realme GT Neo2 (730.630), iQOO Neo6 (723.830), realme GT Neo3T (711.343) e Poco F3 (703.865).

I migliori smartphone di fascia media

In ultimo diamo un’occhiata ai migliori smartphone di fascia media, dove il podio viene conquistato da Nothing Phone (1) con 577.412 punti, il secondo posto da iQOO Z5 con 568.702 punti, mentre il terzo posto è di Realme GT Master Edition che totalizza un punteggio di 543.197.

In coda ai migliori tre troviamo vivo T1 Pro 5G (540.765), Realme Q3s (535.341), Mi 11 Lite (532.979), Mi 11 Lite 5G NE (527.063), Galaxy A73 5G (522.016), Mi 12 Lite (518.788) e Galaxy A52s 5G (514.342).

