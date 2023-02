Ridley Scott e il direttore della fotografia Flavio Labiano hanno girato un cortometraggio intitolato “Ecco”, della durata di circa quattro minuti, con un Samsung Galaxy S23 Ultra e la sua stupefacente fotocamera da 200 MP.

Scott e Labiano dopo aver lavorato con Galaxy S23 Ultra

Rivela Samsung che il regista non è nuovo a questo tipo di innovazioni: già nel lontano 1982 contribuì a ispirare il nome del sistema operativo Nexus attraverso il film Blade Runner. Scott ha girato l’intero film montando un supporto per fotocamera in stille hollywoodiano e un’illuminazione di tipo professionale e il progetto ha lo scopo di evidenziare la potenza del dispositivo e la sua versatilità.

Il corto viene illustrato così dal regista: “un pezzo di narrazione molto semplice; ci troviamo in un ambiente aggressivo, dove ogni svolta del giovane protagonista ha un aspetto minaccioso. Il ragazzo trova la pace con un cavallo che alla fine libera e scopre che le cose buone e il buon comportamento sono una via d’uscita dal suo mondo oscuro.”

Il cinematografico elogia la forma relativamente ridotta del Samsung Galaxy S23 e quanto sia stato utile e interessante poter entrare in ambienti, stanze e spazi molto piccoli con questo dispositivo; a suo avviso potrebbe essere un’alternativa valida alle grandi telecamere che di solito vengono impiegate.

Lo stesso direttore alla fotografia Labiano dice: “dopo aver lavorato con il Samsung Galaxy S23 Ultra, sono rimasto piacevolmente colpito dalla versatilità e dalle funzioni del dispositivo che, una volta imparate, permettono davvero di svariare su molteplici fronti.” Conclude, infine: “sono impressionato dalle sue capacità, dalla qualità dell’immagine e dalla gamma dinamica del sensore.“