Da Philips arriva in Europa una nuova gamma di smart TV pronta a soddisfare le diverse esigenze degli utenti, inclusi coloro che sono alla ricerca di un modello di fascia alta.

Ecco le nuove smart TV di Philips

La serie più interessante è Philips OLED+908, che sarà disponibile dal prossimo autunno e potrà contare su schermi da 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici.

Tra le principali caratteristiche di queste smart TV troviamo un pannello META OLED (con tecnologia Micro Lens Array e luminosità massima di 2.100 nit), un processore P5 AI di settima generazione, un sistema audio integrato Bowers & Wilkins da 80 W, un sistema Next Gen Ambilight su tre lati e Google TV.

In sostanza, chi acquisterà uno di questi modelli potrà contare su un’esperienza immersiva.

La seconda serie di smart TV lanciata dal produttore è Philips OLED808, che sarà disponibile in versioni da 42 pollici, 48 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici.

Tra le sue principali caratteristiche vi sono un processore P5 AI di settima generazione, il supporto Dolby Vision 4K 120Hz per HDMI 2.1 e-Arc, un sistema audio integrato da 70 W (50 W per il modello da 42 pollici), un design senza cornici, un sistema Next Gen Ambilight su tre lati e Google TV.

Ed ancora, tra le novità vi è Philips The Xtra Series 9308 MiniLED, disponibile in versioni da 55 pollici e 65 pollici.

Tra le principali caratteristiche troviamo un pannello con refresh rate a 120 Hz e 98% DCI WCG (con luminosità massima di 1.000 nit), un processore P5 AI di settima generazione, un sistema audio Bowers & Wilkins da 64 W, un sistema Next Gen Ambilight su tre lati e Google TV.

Il produttore ha anche lanciato Philips The Xtra Series 9008 MiniLED, disponibile in versioni da 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici.

Tra le sue caratteristiche vi sono un pannello con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1.000 nit, un processore P5 AI di settima generazione, un sistema audio da 40 W e Google TV.

Infine, due nuovi modelli della serie Philips The One, 8808 e 8508: il primo con schermi da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici e refresh rate a 120 Hz mentre il secondo con schermi da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici e con refresh rate a 60 Hz.

Entrambi i modelli potranno contare su un processore P5 AI di settima generazione, un sistema Next Gen Ambilight su tre lati e Google TV.