Il team di OnePlus ha deciso di puntare sulla piattaforma Google TV per la sua nuova generazione di smart TV: stiamo parlando di OnePlus TV 65 Q2 Pro.

Si tratta del nuovo modello lanciato dal produttore cinese nella giornata di ieri insieme a OnePlus 11 e OnePlus Pad, dedicato a chi è alla ricerca di uno schermo dalle dimensioni davvero generose (può vantare un pannello da 65 pollici).

Le principali caratteristiche di OnePlus TV 65 Q2 Pro

Al momento OnePlus TV 65 Q2 Pro è destinato in via esclusiva al mercato indiano (ma è possibile che in futuro possa arrivare anche in altri Paesi), ove viene venduto a 99.999 rupie, pari al cambio a circa 1.130 euro.

La nuova smart TV di OnePlus può essere considerata una versione migliorata del precedente modello di punta (lanciato nel 2019 e dotato di un pannello QLED da 55 pollici) e tra le sue principali caratteristiche può vantare uno schermo da 65 pollici con refresh rate a 120 Hz e 97% DCI-P3 color gamut, una soundbar integrata con output 2.1 da 70 W e un subwoofer da 30 W, un processore MediaTek, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

Ma la vera novità è rappresentata dalla decisione di OnePlus di passare per questo nuovo modello di smart TV alla piattaforma Google TV, che va così a prendere il posto di Android TV (l’OS usato sulle precedenti TV dell’azienda).

Probabilmente i più attenti al settore delle smart TV non saranno particolarmente sorpresi da tale novità, in quanto anche altri produttori di recente hanno deciso di passare a Google TV per i rispettivi modelli.

Al momento non vi sono informazioni sull’effettiva disponibilità di OnePlus TV 65 Q2 Pro, che sul mercato arriverà con a bordo Android 11.

Restiamo in attesa di scoprire se questa smart TV di OnePlus sbarcherà prima o poi anche nei mercati europei, pronta a sfidare i big del settore, come Samsung e LG.

