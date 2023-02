C’è tempo fino al prossimo 15 di febbraio per sfruttare le offerte di San Valentino dello store di HONOR. A disposizione degli utenti ci sono diversi smartphone da acquistare a prezzo ridotto. Non mancano, inoltre, sconti su alcuni accessori della gamma del brand come gli smartwatch e le cuffie true wireless. Tutte le offerte saranno disponibili sullo store per le prossime due settimane, fino ad esaurimento scorte. Vediamo i dettagli completi delle offerte HONOR:

HONOR lancia le offerte di San Valentino con smartphone, smartwatch e auricolari in sconto

È il momento giusto per acquistare un nuovo dispositivo della gamma HONOR. Con le offerte di San Valentino, infatti, c’è tempo fino al 15 febbraio per scegliere uno dei prodotti del brand e completare l’acquisto a prezzo scontato. Ricordiamo che sui prodotti in offerta sullo store, HONOR propone consegna gratuita e possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi.

Tra i dispositivi proposti in sconto troviamo diversi smartphone. In particolare, segnaliamo l’offerta dedicata ad HONOR 70 che viene scontato fino a 409,90 euro. Lo smartphone, dotato di un display da 6,67 pollici con pannello OLED Full HD+ e di un SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus, viene proposto in sconto in queste versioni:

HONOR 70 8GB+128GB in offerta a €409,90 invece di €549,90

HONOR 70 8GB+128GB con in bundle una PU Case a €419,90

HONOR 70 8GB+256GB in offerta a €499,90 invece di €599,90

HONOR 70 8GB+256GB con in bundle HONOR Earbuds 2 Lite a €454,90

Potete scegliere la versione desiderata e completare l’acquisto direttamente dal link qui di sotto:

Tra le offerte HONOR c’è spazio anche per HONOR X8 4G, smartphone equilibrato e competo, dotato di Snapdragon 680, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone può essere acquistato al prezzo scontato di 219,90 euro invece di 259,90 euro. L’offerta è disponibile al link qui di sotto:

Un’altra offerta di San Valentino dello store di HONOR riguarda HONOR X7. Anche in questo caso troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 come punto di riferimento del progetto. Particolarmente interessante è il prezzo che viene ridotto a 179,90 euro con un taglio di 30 euro rispetto al prezzo precedente. X7 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone senza spendere troppo. L’offerta è disponibile qui:

In sconto c’è anche HONOR Magic4 Lite, smartphone dotato di Snapdragon 680 con 8 GB di memoria RAM e batteria da 4.800 mAh. Lo smartphone in questione è acquistabile, con gli sconti di San Valentino, ap prezzo ridotto di 239,90 euro invece di 299,90 euro. L’offerta è disponibile qui:

Da segnalare anche un’offerta dedicata al battery phone HONOR X7a. Lo smartphone, dotato di batteria da 6.000 mAh e display da 6,74 pollici può essere acquistato al prezzo scontato di 209,90 euro invece di 229,90 euro. L’offerta è questa:

A completare la rassegna di smartphone HONOR in offerta per San Valentino troviamo HONOR X6, uno degli entry level della gamma del brand che non rinuncia ad una batteria da 5.000 mAh e ad una tripla fotocamera posteriore. Lo smartphone, dotato di SoC MediaTek Helio G25, ora è in offerta a 179,90 euro invece di 199,90 euro. Ecco il link:

Non ci sono solo smartphone tra i protagonisti della nuova serie di offerte di San Valentino di HONOR. Il brand, infatti, mette a disposizione sconti anche per tablet, smartwatch e auricolari. Ecco l’elenco dei prodotti proposti in sconto fino al 15 febbraio:

Per un quadro completo sulle offerte dello store ufficiale di HONOR è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri qui le offerte di San Valentino dello store HONOR <<