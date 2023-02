In attesa della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S23, che ricordiamo saranno presentati in occasione dell’evento Unpacked in programma il prossimo 1° febbraio, il Samsung Shop lancia una serie di sconti flash, validi fino alla 23:59 del 31 gennaio. Questa nuova serie di sconti riguarda alcuni smartphone selezionati oltre che alcuni smartwatch. Come da tradizione delle offerte dello store ufficiale di Samsung, per ottenere lo sconto aggiuntivo basterà utilizzare uno specifico codice sconto. Questo codice garantirà uno sconto extra del 5% su prodotti già scontati. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi alla nuova promozione lanciata in queste ore dal Samsung Shop.

Sconti flash sul Samsung Shop: ecco le offerte da sfruttare

Fino alle 23:59 del 31 gennaio è possibile acquistare alcuni prodotti Samsung a prezzo scontato. Per accedere alla promozione, disponibile in esclusiva sul Samsung Shop, è necessario aggiungere nel carrello il codice sconto indicato di seguito. Tra i modelli in offerta troviamo il Galaxy Z Fold 4 nel taglio da 512 GB ed il Galaxy Z Flip 4 nel taglio da 256 GB. Grazie al codice sconto FOLDABLEXTRA5 è possibile ottenere un risparmio extra del 5% sul modello scelto.

In questo modo, il Galaxy Fold 4 512 GB (già proposto a prezzo scontato dallo Shop) scende fino a 1.528 euro contro i 1.999 euro del prezzo di listino. Molto interessante anche l’offerta dedicata al Galaxy Flip 4 256 GB che scende fino a 901 euro contro i 1.199 euro del prezzo di listino. Per chi sta valutando il passaggio ad uno dei pieghevoli di Samsung, quindi, quest’offerta flash è sicuramente molto interessante. Una promozione simile è riservata al mid-range Samsung Galaxy A53.

In questo caso, il codice sconto da utilizzare è A53EXTRA5. Con questo sconto è possibile ottenere un extra sconto del 5% sul modello già in offerta (sia nel taglio da 128 GB che in quello da 256 GB). Per effetto di questa promo, quindi, la gamma A53 parte da 351 euro. Occhio anche alla promozione dedicata alla gamma Galaxy Watch5. In questo caso, il codice sconto da utilizzare è WATCHEXTRA5. Aggiungendo questo codice si ottiene uno sconto extra del 5% su tutte le varianti della famiglia di smartwatch di casa Samsung (anche in questo caso, i modelli sono già in sconto e il 5% è un extra sconto). Aggiungendo il codice sconto si risparmierà, quindi, un extra e la gamma Galaxy Watch5 partirà da 217 euro.

Per approfittare dei codici promozionale e del codice sconto che garantisce il 5% di risparmio aggiuntivo è possibile fare riferimento ai link qui di sotto:

Ricordiamo che per gli acquisti sul Samsung Shop è possibile optare per il finanziamento a tasso zero oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi. C’è poi la consegna gratuita su tutti i prodotti in offerta. Da notare, inoltre, che in questo momento è possibile sfruttare vari sconti sul Samsung Shop con offerte dedicate agli elettrodomestici, ai PC, ai tablet e agli altri smartphone e smartwatch della gamma Samsung. Per un quadro completo sulle promozioni è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

