Vodafone inizia a promuovere il suo programma Vodafone Happy attraverso un nuovo spot TV in onda da oggi che ha come protagonista il testimonial Alessandro Cattelan. L’iniziativa consentirà a tutti i clienti Happy di ottenere gratuitamente 3 mesi di Amazon Prime che include anche Prime Video. Ecco i dettagli.

Fino al 2 marzo, coloro che sono iscritti a Vodafone Happy hanno la possibilità di richiedere 3 mesi di Amazon Prime offerti da Vodafone. Il vantaggio è valido sia per i nuovi che per i già clienti Amazon Prime.

Vodafone regala tre mesi di Amazon Prime ai clienti Happy, ecco lo spot

Nello spot TV i premi di Vodafone Happy sono rappresentati da tanti pacchi regalo rossi che circondano e bloccano dentro un ascensore il testimonial Alessandro Cattelan. Non appena si aprono le porte la ragazza che ha chiamato l’ascensore prende un pacco Amazon Prime in cima alla pila e oltre allo stupore nel vedere apparire Cattelan, la giovane rimane piacevolmente sorpresa nello scoprire che quel pacco Amazon è per lei, in quanto cliente Vodafone. Il siparietto termina con un simpatico gioco di parole.

Ricordiamo che con Vodafone Happy i clienti dell’operatore rosso hanno l’opportunità di provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel catalogo accumulando “sorrisi”, i primi dei quali sono stati assegnati in base agli anni passati in Vodafone e con cadenza periodica ne vengono assegnati altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre che per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato.

Tutte le informazioni sulle condizioni dell’iniziativa sui 3 mesi di Amazon Prime sono disponibili su voda.it/happy. L’iniziativa verrà promossa anche attraverso una campagna digitale dedicata per TikTok.

