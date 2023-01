Spesso gli smartphone della serie Samsung Galaxy sono i primi a poter beneficiare delle varie novità introdotte dal team di sviluppatori di Microsoft Phone Link e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma di questa partnership tra i due colossi della tecnologia.

Ricordiamo che si tratta di una comoda applicazione che consente agli utenti di collegare il proprio smartphone Android con il PC, in modo da poter visualizzare su quest’ultimo i messaggi di testo (ed eventualmente rispondere ad essi), effettuare e ricevere le chiamate, visualizzare le notifiche e altro ancora.

Arriva un’altra comoda novità per Microsoft Phone Link

L’ultima novità introdotta dal team di sviluppatori del colosso di Redmond si chiama Siti Web Recenti e, così come suggerisce il suo stesso nome, consente agli utenti di continuare facilmente la propria ultima sessione di navigazione dal telefono su un computer (per esempio un laptop della serie Samsung Galaxy Book).

Il funzionamento di questa nuova opzione è piuttosto semplice, in quanto è sufficiente aprire l’app Microsoft Phone Link (o usare il menu a comparsa dalla barra delle applicazioni) per visualizzare un elenco degli ultimi siti che sono stati visitati sullo smartphone Samsung Galaxy e quindi decidere se andare su uno specifico sito oppure aprirli tutti sul browser del computer.

Ecco una breve dimostrazione di questa nuova funzionalità:

Probabilmente questo è soltanto un piccolo assaggio delle nuove funzionalità che Samsung ha in programma di lanciare mercoledì 1 febbraio, giorno scelto dal colosso coreano per l’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S23 e di Samsung Galaxy Book3, che dovrebbe portare con sé importanti novità in termini di connettività.

Questa nuova funzionalità, tuttavia, non è un’esclusiva dei dispositivi di Samsung e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti dopo avere installato le ultime versioni di Microsoft Phone Link (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e dell’app Collegamento a Windows per Android, che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: