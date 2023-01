C’è da riconoscere a Samsung il merito di essere in grado di garantire ai suoi utenti un notevole supporto software e ciò non riguarda soltanto gli aggiornamenti Android ma anche le tante applicazioni del colosso coreano, tra le quali vi sono pure quelle che fanno parte della suite Good Lock.

Si tratta di un gruppo di strumenti studiati dal team di sviluppatori di Samsung per consentire agli utenti di personalizzare in modo ancora più approfondito i device della serie Galaxy, andando a modificare anche elementi secondari e tra i vari moduli inclusi vi è pure quello chiamato NavStar, aggiornato nelle scorse ore.

Rilasciata la versione 5.1.2.23 di NavStar per Samsung Good Lock

Ricordiamo che NavStar è un modulo che consente agli utenti di personalizzare la barra di navigazione sul proprio dispositivo Samsung con più opzioni e stili.

Con il nuovo aggiornamento NavStar arriva alla versione 5.1.2.23, realizzata per supportare gli smartphone, i tablet e i dispositivi pieghevoli colosso coreano con a bordo One UI 5.0 e One UI 5.1.

Tra le novità dell’aggiornamento vi è la correzione di diversi bug, come ad esempio un problema che causava il blocco della barra di navigazione in modalità scura anche quando veniva disattivata automaticamente dal sistema con l’opzione “attiva come programmato”.

Ed ancora, con tale update viene risolto il problema a causa del quale alcune app non funzionavano sui tablet e dispositivi pieghevoli di Samsung quando il modulo NavStar è abilitato.

Inoltre il team di sviluppatori di Samsung ha anche risolto il bug a causa del quale NavStar sui dispositivi Galaxy Flip faceva apparire la barra di navigazione grande o interrompeva l’esecuzione dell’interfaccia utente.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio in tutti i Paesi in cui NavStar è disponibile per il download. Per aggiornare l’applicazione è sufficiente aprire Samsung Good Lock, toccare l’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo e selezionare l’opzione “Aggiorna tutto”.