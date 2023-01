Da qualche tempo i principali produttori di smartphone hanno deciso di ridurre i costi togliendo dalle confezioni di vendita dei nuovi dispositivi i carica batterie. Si tratta di una mossa dettata non solo dalla necessità di risparmiare ma anche da quella di diminuire la quantità di rifiuti tecnologici prodotti, grazie anche alla standardizzazione dei connettori di ricarica.

Per ricaricare i vostri dispositivi di casa, smartphone, tablet, smartwatch ma anche notebook, basta quindi un solo alimentatore e oggi vi proponiamo tre soluzioni realizzate da UGREEN, azienda specializzata nella produzione di accessori. Che abbiate la necessità di avere un carica batterie da viaggio o uno da scrivania, con queste offerte avrete quello che vi serve, con un risparmio decisamente allettante grazie ad alcuni codici sconto.

UGREEN Nexode Mini 45W

Partiamo con il più piccolo dei tre alimentatori, da portare sempre con sé viste le dimensioni decisamente ridotte. Grazie alla tecnologia GaN (Nitruro di gallio) di seconda generazione, è possibile realizzare dispositivi compatti con una elevata potenza di uscita. In questo caso per l’utente sono disponibili due connettori USB Type-C in grado di erogare una potenza complessiva di ben 45 watt.

Si tratta quindi di una soluzione in grado di ricaricare anche i dispositivi più prestigiosi, come Samsung Galaxy S22 Ultra, grazie a una corrente massima erogata di 4,05 ampere. Le due porte di ricarica sono gestite in maniera intelligente, in modo da erogare la giusta potenza per ogni dispositivo collegato. sia che si ratti di uno smartwatch con ricarica rapida che di uno smartwatch che richiede minore potenza e correnti ridotte.

Utilizzando il codice sconto 9057317, valido fino al 30 gennaio, potete portarvelo a casa a 38,18 euro invece di 45,99 euro sullo store ufficiale UGREEN.

UGREEN Nexode 100W

Resta compatto, grazie anche in questo caso alla tecnologia al nitruro di gallio di seconda generazione, anche il modello da 100 watt, in grado di ricaricare non solo smartphone e tablet ma anche di alimentare notebook come i MacBook. Con una simile potenza è infatti possibile ricaricare la batteria di un portatile in meno di due ore, partendo da zero.

Così se andate in vacanza, o se vi capita di cambiare spesso postazione di lavoro in casa, avrete un unico dispositivo in grado di alimentare il notebook e ricaricare lo smartphone. Anche in questo caso sono presenti due porte USB Type-C, su cui il chip di controllo eroga la corrente necessaria a seconda del carico collegato, così da fornire la potenza adeguata in base alle necessità.

Utilizzando il codice 5032714 potete pagarlo solo 64,99 euro invece di 74,99 euro sullo store ufficiale UGREEN.

UGREEN Desktop Charger 100 W

Il terzo dispositivo è invece pensato per trovare posto sulla scrivania, anche se nulla vieta di portarlo in viaggio insieme al proprio cavo di alimentazione. UGREEN Desktop Charger 100W offre ben quattro porte, tre di tipo USB Type-C e una USB Type-A, ideale per la ricarica di smartwatch o dispositivi che necessitano di un cavo proprietario.

Due porte possono erogare una potenza massima di 100 watt, mentre le altre due sono comunque compatibili con lo standard Quick Charge 3.0 per ricaricare in maniera veloce quei dispositivi che non offrono velocità di ricarica ultra rapide.

Grazie a questo dispositivo potrete quindi avere il notebook sempre in carica, e allo stesso tempo ricaricare lo smartphone, il tablet e lo smartwatch, una soluzione perfetta per chi lavora da casa o ha comunque la necessità di ridurre al minimo gli ingombri quando viaggia. Un solo alimentatore invece di quattro è indubbiamente comodo, sia in termini di peso che di ingombro.

Potete acquistare il caricabatterie da scrivania sullo store ufficiale UGREEN a 90 euro invece di 99,99 euro utilizzando il codice 7087010.

Informazione Pubblicitaria