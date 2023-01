Prende il via un nuovo week end di offerte sul Samsung Shop con gli smartphone e i tablet della casa coreana disponibili a prezzo scontato. La promozione è valida fino al 15 gennaio e consente di ottenere un taglio di prezzo sui Galaxy S22 oltre che sui pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. In sconto c’è anche la gamma Galaxy Tab S8.

Per ottenere il taglio di prezzo è sufficiente aggiungere un codice sconto nell’apposito campo del carrello dopo aver aggiunto il prodotto desiderato. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova promozione lanciata oggi dal Samsung Shop e valida per tutto il week end, fino al 15 gennaio.

Il Samsung Shop sconta i Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4 e Tab S8 con questi codici sconto

Riprendono le offerte sul Samsung Shop ed è subito il momento giusto per acquistare un nuovo Samsung Galaxy S22 a prezzo scontato. Per accedere agli sconti sui top di gamma della casa coreana è necessario utilizzare il codice sconto WELCOME23S22, da aggiungere nel carrello in fase di completamento dell’ordine.

Con questo codice è possibile ottenere uno sconto su tutte le varianti della serie S22 e, quindi, oltre che sul modello base Galaxy S22 anche sulle versioni Plus ed Ultra. L’importo effettivo dello sconto dipende dalla versione scelta ma il taglio di prezzo è pari ad un massimo di 340 euro (per S22 Ultra da 1 TB). Nella maggior parte dei casi lo sconto è di 180 euro.

Potete verificare direttamente l’entità dello sconto applicato per la versione di Galaxy S22 desiderata dal link qui di sotto:

>> Acquista un nuovo Samsung Galaxy S22 a prezzo scontato <<

La seconda promozione riguarda la gamma di smartphone pieghevoli di Samsung che comprende il Galaxy Z Flip 4 (anche nella variante Bespoke Edition) ed il Galaxy Z Fold 4. Entrambe le varianti sono acquistabili in sconto con l’applicazione del codice WELCOME23FOLDABLE che garantisce un taglio di prezzo di 170 euro per il Flip e di 230 euro per il Fold. L’offerta può essere sfruttata direttamente utilizzando il link qui di sotto:

>> Acquista un nuovo Galaxy Z Flip 4 o Z Fold 4 a prezzo scontato <<

Concludiamo l’elenco di promozioni del week end del Samsung Shop con il codice sconto dedicato alla serie Galaxy Tab S8. In questo caso, il codice da utilizzare è WELCOME23TABS8. Applicando questo codice nel carrello è possibile ottenere tra 180 euro e 400 euro di sconto sulla gamma Tab S8 in base alla variante scelta. Per verificare l’importo dello sconto per il Tab S8 che vi interessa potete fare riferimento al link qui di sotto:

>> Acquista un nuovo Galaxy Tab S8 a prezzo scontato <<

Ricordiamo che tutti i prodotti disponibili sul Samsung Shop possono essere acquistati beneficiando della consegna gratuita in pochi giorni lavorativi. Da notare, inoltre, che, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite Klarna oppure tramite PayPal. C’è anche la possibilità di scegliere il finanziamento a tasso zero (da concludere direttamente online) con prima rata a marzo.