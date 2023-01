Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: si tratta della versione 2.23.2.3.

Le novità della versione 2.23.2.3 di WhatsApp Beta per Android

A novembre il team di WhatsApp ha introdotto per alcuni utenti beta la nuova modalità companion, con la possibilità di aggiungere al proprio account un dispositivo mobile secondario (incluso un tablet).

Gli sviluppatori continuano a lavorare al miglioramento di questa funzionalità e una conferma arriva con la versione 2.23.2.3 beta, con la quale è stata introdotta una nuova schermata quando si collega un dispositivo.

In particolare, ad essere stata modificata è la schermata che viene mostrata quando si effettua la scansione del codice QR: se in precedenza veniva mostrato un avviso che invitava l’utente ad attendere la fine della procedura, ora c’è una sezione ridisegnata che permette di comprendere che tutto è andato a buon fine.

Al momento questa schermata è stata implementata solo per una ristretta cerchia di utenti beta e non si sa quando sarà disponibile per tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.2.3 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

