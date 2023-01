Ecco le App e Giochi Android in offerta o gratis per il weekend del 7 gennaio

Il weekend del 7 gennaio si apre all’insegna di nuove applicazioni e giochi Android in offerta che di fatto si aggiungono alla lista delle app scontate per la befana. Fra le principali novità ci sono diversi titoli disponibili completamente gratis che potrebbe valer la pena aggiungere alla propria raccolta così da non dover pagarle in futuro.

App e Giochi Android in offerta o gratis

Ecco la lista comlpeta:

Come al solito, vi ricordiamo che sulle pagine del Google Play Store viene indicato esplicitamente il periodo promozionale della maggior parte delle app e giochi segnalati. Se quindi c’è un titolo della vostra Lista di desideri, il nostro consiglio è di cogliere al volo l’occasione che si è presentata e acquistarlo quanto prima possibile.