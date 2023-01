Con l’inizio del nuovo anno il team di WhatsApp sta lavorando senza sosta per portare nuove funzioni sulla popolare app di messaggistica e nelle ultime ore è stata rilasciata la versione 2.23.1.26 nel canale beta per Android. Vediamo nel dettaglio la prinpciale novità che questa nasconde.

Le novità della versione 2.23.1.26 di WhatsApp Beta

Dopo aver fatto capolino tra i menu della beta rilasciata giusto ieri, la nuova versione ci mostra nel dettaglio come funzionerà il trasferimento delle chat che consentirà di passare la cronologia delle conversazioni su un nuovo dispositivo senza dover necessariamente utilizzare il Backup con Google Drive.

Com’è possibile visionare dallo screenshot in alto, per trasferire la cronologia delle chat in un nuovo dispositivo occorrerà installare WhatsApp sullo smartphone interessato, dal quale poi basterà inquadrare il QR Code generato dal dispositivo di partenza. In questo modo conversazioni e media verranno trasferiti nel dispositivo di arrivo, senza dover necessariamente effettuare un backup su Google Drive.

La procedura dovrebbe snellire notevolmente tutta l’operazione, ma al momento è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo quando verrà resa disponibile per tutta la platea di utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.1.26 di WhatsApp Beta dovete essere registrati al programma Beta su Google Play Store (trovate la pagina dedicata a questo programma seguendo questo indirizzo ma purtroppo le iscrizioni dovrebbero risultare chiuse per esaurimento posti).

In alternativa, se volete provare la nuova versione senza aderire al programma beta potete procedere al download manuale dell’APK che trovate su APKMirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo indirizzo).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp