Di recente HONOR ha presentato HONOR 80 e HONOR 80 Pro, smartphone che a breve saranno affiancati da un ulteriore modello, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome ufficiale di HONOR 80 Pro Flat Display.

Allo stato attuale non vi sono informazioni sulla data precisa di lancio di tale nuovo smartphone, che dovrebbe comunque essere ufficiale entro la fine di gennaio ma nelle scorse ore sono arrivate alcune interessanti indiscrezioni al riguardo.

Cosa sappiamo di HONOR 80 Pro Flat Display

Stando alle ultime anticipazioni provenienti dalla Cina, HONOR 80 Pro Flat Display nel Paese asiatico potrebbe essere lanciato il 6 gennaio al prezzo di 3.599 yuan (pari al cambio a circa 490 euro) nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Tra le sue principali caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e un display OLED flessibile piatto da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e un foro in alto al centro per ospitare la fotocamera frontale.

Passando al comparto fotografico, sulla parte posteriore il nuovo smartphone di HONOR dovrebbe vantare una tripla fotocamera, con un sensore primario da 160 megapixel (con apertura f/1.8), supportato da un sensore da 8 megapixel (probabilmente ultra grandangolare) e da un terzo sensore da 2 megapixel. Sulla parte anteriore, invece, vi dovrebbe essere un unico sensore da 32 megapixel per selfie e videochiamate.

Tra le altre caratteristiche di HONOR 80 Pro Flat Display dovremmo trovare una batteria da 4.8000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W), una scocca con cornice plastica e spessore di 7,2 mm, un peso compreso tra i 186 grammi e i 193 grammi e almeno tre colorazioni (nera, verde e rosa).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando HONOR 80 Pro Flat Display sarà effettivamente lanciato, in quali mercati verrà commercializzato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.