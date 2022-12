Alla base dell’enorme successo di WhatsApp vi è senza dubbio anche il costante lavoro del suo team di sviluppatori volto alla risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti e all’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca e personalizzabile.

Alle volte dove non arrivano gli sviluppatori arriva la fantasia della community che ruota attorno a questo popolare servizio di messaggistica istantanea e un esempio in tal senso è rappresentato da un nuovo concept elaborato dallo staff di WABetaInfo.

Una comoda idea per WhatsApp

Lo scorso anno il team di WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità per consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sulle varie impostazioni sulla privacy, ossia la possibilità di gestire una sorta di blacklist per scegliere chi non può vedere le proprie informazioni sullo stato e l’accesso al servizio.

Tanti utenti desiderano un’opzione opposta, cioè una soluzione che consenta di creare una whitelist per la condivisione di tali informazioni, in modo da non dover aggiornare le impostazioni sulla privacy ogni volta che si aggiunge un nuovo contatto.

La soluzione studiata dallo staff di WABetaInfo prevede l’utilizzo dell’opzione “Condividi solo con“, che è visibile solo quando si gestiscono le impostazioni sulla privacy dello stato mentre non lo è per altre impostazioni sulla privacy.

Ebbene, in questo concept l’opzione “Condividi solo con” viene visualizzata anche quando si gestisce il proprio ultimo accesso, la foto del profilo e le informazioni, offrendo così un maggiore controllo.

Magari il team di sviluppatori di WhatsApp prenderà spunto da tale concept e implementerà una funzionalità simile nell’applicazione.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata all’apposito programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica istantanea può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

