Il weekend più atteso dell’anno è arrivato, largo al tempo libero e al divertimento. Qual modo migliore dunque per approfittare delle offerte sul Google Play Store? Tra app e giochi ce ne sono più di 50 in offerta o gratis in questi giorni e ovviamente abbiamo selezionato per voi le app scontate migliori. La selezione riguarda i titoli più disparati come Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Rush ma anche alcune applicazioni. La lista dei titoli è piuttosto lunga, per cui non perdiamo altro tempo e andiamo subito al sodo.

Le migliori offerte di app Android per le vacanze

Altre offerte interessanti ancora attive

Come al solito, vi ricordiamo che sulle pagine del Google Play Store viene indicato esplicitamente il periodo promozionale della maggior parte delle app e giochi segnalati. Se quindi c’è un titolo della vostra Lista di desideri, il nostro consiglio è di cogliere al volo l’occasione che si è presentata e acquistarlo quanto prima possibile.

N.B. Se il prezzo dovesse essere diverso da quello indicato in questo articolo significa che la promozione su Google Play Store ora non è più disponibile.